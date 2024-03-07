Протести у Варшаві: колишній член уряду Польщі пояснив, як Туск розв'язує проблему з фермерами
Польські фермери розгорнули акцію протесту ще й у Варшаві. Але загалом ситуація з вирішенням конфлікту поступово просувається вперед.
Про це 24 Каналу розповів колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа, зауваживши, що до протестів фермерів долучився вже й політичний фактор. Частина протестувальників таки думає про економічні наслідки, а частина вже намагається дестабілізувати ситуацію на тлі виборів.
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Протести будуть, але все зрештою завершиться добре
Як наголосив Кульпа, прем'єр-міністр Дональд Туск добре "зіграв", коли почав говорити про закриття кордону з Україною. Це вплинуло на значну частину польського агробізнесу, який зацікавлений у співпраці з Україною. Їм також невигідні протести на кордоні. А зерновий бізнес, через який почався конфлікт, тут становить лише невелику складову.
Польський агробізнес сильно співпрацює з українським агробізнесом. До прикладу, молочна продукція. Україна також швидко нарощує потенціал та отримує вигоду з перероблювання,
– сказав Кульпа.
На політичному рівні у Польщі вже є розуміння та певні нариси рішень, які допоможуть вирішити цю ситуацію. Адже і Польщі, і Україні вигідно, аби увесь конфлікт перейшов у цивілізований бік і зрештою був повністю закритим.
Щоправда, найімовірніше, протести та блокування проїзду поки і надалі триватимуть. Але є розуміння, що зрештою цей довгий процес таки перейде до співпраці. Від цього виграють усі.
Протести фермерів у Польщі: коротко
- Польські фермери тепер почали протестувати і у Варшаві. Під час їхнього мітингу навіть були плакати з антиукраїнськими гаслами. Фермери рухалися до Сейму.
- Все дійшло до сутичок. Фермери використовували сирени, фаєри та петарди. Правоохоронці затримали кілька десятків людей.
- Україна готова ввести обмеження на торгівлю з ЄС, аби зменшити напруженість із Польщею. Але Київ має також власні вимоги – потрібно, аби ЄС заборонив імпорт продукції з Росії та Білорусі.