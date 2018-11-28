Протести "євробляхерів": яка сума щоденних збитків

Львівська митниця ДФС підрахувала, що через блокування пунктів пропуску власниками "євроблях" у середньому за добу до держбюджету не надходить 30 мільйонів гривень.

Про це повідомила прес-служба ДФС.

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Раніше "євробляхери" заблокували багато пунктів пропуску на кордоні з Україною, тож вантажні транспортні засоби, які здійснюють перевезення вантажів за кордон, теж заблоковані. Відтак вантажі не можуть бути доставлені до місць призначення, а митне оформлення не здійснюється. Відповідно митні платежі до державного бюджету не надходять.

Як правило, по понеділках платежі становилять понад 120 мільйонів гривень, та цього разу Львівська митниця ДФС перерахувала до держбюджету лише 85 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.



На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів.



Розмитнення "євроблях" за новим законом: як рахувати акцизний податок

Чого вимагають "євробляхарі"?З 7 листопада під стінами Верховної Ради відбувався протест власників автомобілів на іноземній реєстрації. "Євробляхарі" вимагали від нардепів ухвалити законопроекти, які знизять акциз на розмитнення машин. У першому читанні відповідні проекти закону були прийняті ще у липні. 8 листопада Верховна Рада схвалила другий законопроект, який стосується ввезення в Україну автомобілів на єврономерах. Активісти та власникі "євроблях" залишилися незадоволені нововведеннями. Термін у півроку для розмитнення авто на єврономерах водіїв не задовільнив. Також активісти вимагають акцизної ставки не більше 40%.

Що передбачає закон про автомобілі на іноземній реєстрації: дивіться відео