Протестувальники у Єревані перекривають барикадами центр міста: відео

25 лютого 2021 , 16:58
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У Вірменії 25 лютого поновилися протести. Противники прем'єр-міністра Нікола Пашиняна блокують центральний проспект столиці. Натомість прихильники чиновника вже розходяться по домівках.

Джерело:

Інтерфакс-Україна

Протестувальники планують стояти цілу ніч

Представники опозиції Вірменії перекрили проспект Баграмяна сміттєвими баками. Зауважимо, там розташовані будівлі парламенту і президентська резиденція.

Важливо Пашинян заявив про держпереворот у Вірменії, бо армія вимагає його відставки

Ми перекриваємо вулицю барикадами, щоб змусити парламент провести засідання і проголосувати за зняття з посади прем'єра Нікола Пашиняна,
– заявив Вазен Манукян.

Зауважимо, Манукян є кандидатом опозиції на посаду прем'єра Вірменії.

За його словами, протестувальники готові ночувати на проспекті: "Готуйтеся, будемо тут і вночі".

Зверніть увагу! Раніше опозиційна фракція ініціювала позачергове засідання у парламенті з метою відставки Пашиняна. Однак її не підтримала панівна більшість і засідання не відбулося.

Тепер опозиція направить свою делегацію до президента Армена Саркісяна для обговорення ситуації в країні та подальших дій.

У Єревані блокують центральний проспект: відео

Пашинян заявив про закінчення акції його прихильників

Прем'єр-міністр заявив про припинення маршу своїх прихильників. До таких дій він закликав і опозицію.

Ми припиняємо нашу акцію і пропонуємо опозиції також припинити свою акцію. Запрошуємо їх на обговорення з питання подальших дій. Але всі рішення слід схвалювати з урахуванням думки народу,
– сказав Пашинян.

Він також зазначив, що його позиція не змінилася – президент Вірменії або повинен підписати клопотання про звільнення начальника генштабу збройних сил Оніка Гаспаряна, або ж той повинен сам піти у відставку.

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Що відбувається у Вірменії: головне

  • 25 лютого генштаб закликав Пашиняна піти у відставку. Сам чиновник назвав це державним переворотом.
  • Прем'єр-міністр звернувся до своїх прихильників із закликом виходили на вулиці. Під час акцій між ними та противниками чиновники виникли сутички.
Довідка. Вірмени звинувачують Пашиняна у фактичній капітуляції їхньої країни у війні за Нагірний Карабах.