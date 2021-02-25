Протестувальники у Єревані перекривають барикадами центр міста: відео

У Вірменії 25 лютого поновилися протести. Противники прем'єр-міністра Нікола Пашиняна блокують центральний проспект столиці. Натомість прихильники чиновника вже розходяться по домівках.

Протестувальники планують стояти цілу ніч

Представники опозиції Вірменії перекрили проспект Баграмяна сміттєвими баками. Зауважимо, там розташовані будівлі парламенту і президентська резиденція.

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Ми перекриваємо вулицю барикадами, щоб змусити парламент провести засідання і проголосувати за зняття з посади прем'єра Нікола Пашиняна,

– заявив Вазен Манукян.

Зауважимо, Манукян є кандидатом опозиції на посаду прем'єра Вірменії.

За його словами, протестувальники готові ночувати на проспекті: "Готуйтеся, будемо тут і вночі".

Раніше опозиційна фракція ініціювала позачергове засідання у парламенті з метою відставки Пашиняна. Однак її не підтримала панівна більшість і засідання не відбулося.

Тепер опозиція направить свою делегацію до президента Армена Саркісяна для обговорення ситуації в країні та подальших дій.

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Пашинян заявив про закінчення акції його прихильників

Прем'єр-міністр заявив про припинення маршу своїх прихильників. До таких дій він закликав і опозицію.

Ми припиняємо нашу акцію і пропонуємо опозиції також припинити свою акцію. Запрошуємо їх на обговорення з питання подальших дій. Але всі рішення слід схвалювати з урахуванням думки народу,

– сказав Пашинян.

Він також зазначив, що його позиція не змінилася – президент Вірменії або повинен підписати клопотання про звільнення начальника генштабу збройних сил Оніка Гаспаряна, або ж той повинен сам піти у відставку.

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Що відбувається у Вірменії: головне

25 лютого генштаб закликав Пашиняна піти у відставку. Сам чиновник назвав це державним переворотом.

Прем'єр-міністр звернувся до своїх прихильників із закликом виходили на вулиці. Під час акцій між ними та противниками чиновники виникли сутички.