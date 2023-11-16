Поліція відкрила кримінальне провадження проти Арестовича

Поліція відкрила кримінальне провадження проти колишнього позаштатного радника Офісу Президента Олексія Арестовича. Це щонайменше вже друге провадження проти Арестовича.

Народна депутатка від партії "Голос" та львівська громадська діячка Наталія Піпа повідомила, що отримала інформацію від джерел в Нацполіції щодо кримінального провадження проти Арестовича.

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Проти Арестовича відкрито вже два провадження

"На громадянина Арестовича відкрито кримінальне провадження. Про це мене сповістила Національна поліція України, а я сповіщаю вас. Чекаємо якнайшвидшого (однак сумнівного) повернення розвідника до України", – повідомила Наталія Піпа.

У Нацполіції підтвердили інформацію про кримінальне провадження проти Арестовича. Воно стосується звернення групи народних депутатів щодо неправдивого повідомлення Арестовичем про вчинення кримінального правопорушення.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Контекст кримінального провадження

У вересні 2023 Арестович через суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Піпи. Суть скандалу полягала в тому, що колишній позаштатний радник ОП став на захист вуличного музиканта у Львові, який виконував пісню російського рок-музиканта Віктора Цоя.

Тоді після скарги Наталії Піпи правоохоронці склали адмінпротокол про дрібне хуліганство. Арестович написав заяву в ДБР із проханням відкрити кримінальне провадження щодо Наталії Піпи за ч. 2 ст. 161 за розпалювання національної ворожнечі.

За цим фактом проти Арестовича написали заяви до Шевченківського управління поліції 29 депутатів.

Проти Арестовича є ще одне провадження

За словами нардепки Інни Совсун, 13 жовтня 2023 року поліція розпочала досудове розслідування щодо сексистських висловлювань Арестовича під час одного з його семінарів.

Тоді колишній радник ОП заявив, що хоче душити жінок та здійснювати над ними сексуальне насилля.

Додамо, що Арестович останнім часом часто потрапляв у скандали, пов'язані з його проросійськими, гомофобними та сексистськими висловами.

Він оголосив, що нібито буде брати участь у майбутніх президентських виборах та виступатиме за нібито "збереження права українців спілкуватися російською".