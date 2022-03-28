Проти лиш одна партія, – Лещенко про фейк щодо відмови парламенту Австрії слухати Зеленського

Президент України Володимир Зеленський готовий виступити перед австрійськими депутатами. Наразі проти виступили лише ультранаціоналісти, відомі проросійськими поглядами.

Володимир Зеленський готовий виступити перед австрійським парламентом. Наразі для цього існує лише одна перепона, масштаби яко намагається роздмухати російська пропаганда.

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Фейк росіян

Проти виступу Зеленського перед австрійськими депутатами виступила лише одна партія. Ультранаціоналісти, які відомі схожістю своїми поглядами до російських наративів, відзначилися і цього разу.

Російська пропаганда заявила, що "парламент Австрії відмовився слухати Зеленського". Насправді ж український президент виступить перед парламентарями, як тільки вони досягнуть консенсусу з цього питання.

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