"Проти всіх" на другому місці: у Білорусі оголосили попередні результати "виборів" президента

У неділю, 26 січня, у Білорусі відбулися президентські "вибори". Дільниці закрили ввечері, а вже вночі 27 січня центральна виборча комісія країни оголосила попередні результати голосування.

За Олександра Лукашенка проголосували 86,82% виборців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова голови інформаційного центру ЦВК Ігоря Карпенка.

Дивіться також Лукашенко привів голосувати песика: той "висловив" ставлення до виборів прямо на дільниці

Що відомо про попередні результати

Попередні дані щодо кількості голосів виборців, поданих за кожного кандидата:

Лукашенко Олександр Григорович – 86,82% ;

; проти всіх – 3,60%;

Сиранков Сергій Олександрович – 3,21%;

Гайдукевич Олег Сергійович – 2,02%;

Канопацька Анна Анатоліївна – 1,86%;

Хижняк Олександр Миколайович – 1,74%.

Підсумкова пресконференція за результатами "виборів" відбудеться сьогодні, 27 січня, об 11:00. Голова ЦВК переконує – наразі не зафіксовано жодних скарг щодо роботи комісії.

Стосовно проведення процедури голосування звернень немає буцімто ні від кандидатів, ні від громадян. У ЦВК скаржаться лише на поодинокі випадки фотографування заповнених бюлетенів та спроби їх виносу з дільниці, "якихось позаштатних ситуацій" там ніби не виникало.

Обстановка в період основного дня голосування на всіх дільницях була спокійна, штатна, контрольована. Будь-яких злочинів, злісних правопорушень не зафіксовано,

– цинічно заявив Карпенко.

Нагадаємо, Єврокомісія вважає "вибори" в Білорусі фіктивними та нелегітимними, засуджуючи репресії та обмеження прав людини. ЄС і надалі впроваджуватиме обмежувальні та цілеспрямовані заходи проти режиму Лукашенка, одночасно фінансово підтримуючи громадянське суспільство, білоруські демократичні сили в еміграції та білоруську культуру.

Лідер білоруської опозиції, голова Об'єднаного перехідного кабінету Світлана Тихановська напередодні назвала "вибори" фарсом, результат якого відомий заздалегідь.

В умовах, які зараз у Білорусі, шансів для виборів немає. У країні тотальна зачистка, всі партії ліквідовано,

– каже Тихановська.