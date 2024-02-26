Усіх бійців навчать протидіяти ворожим дронам: деталі рішення

У Сухопутних військах 26 лютого повідомили, що ухвалили рішення стосовно безпілотників. Відтепер усіх бійців учитимуть, як поводитися під час атак російськими дронами.

Військові говорять про те, що в ЗСУ мають розробити уніфікований боєприпас, який підійде під будь-який тип дронів. Росіяни вже зробили це.

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Бійців навчать протидіяти ворожим дронам

Військовослужбовці в обов'язковому порядку навчатимуться протидіяти ворожим БпЛА. Інструктори в центрах підготовки підрозділів Сухопутних військ уже внесли відповідні зміни до програм підготовки та розпочали заняття. Воїнів також вчитимуть правильно маскуватися в укриттях та в природньому ландшафті,

– ідеться в повідомленні.

Як ЗСУ вчаться протидіяти дронам росіян: дивіться відео

У ролику показано, як воїни швидко ховаються від російського дрона, а потім відстрілюються від нього. Також важливо знати, що робити у випадку, якщо безпілотник застав солдата в траншеї.

"В бойових умовах здобуті навички допоможуть зберегти життя своє та побратимів, виконати поставлені завдання та звільнити українську землю від загарбника", – підсумували в Сухопутних силах.

Аналітики підрахували, що Україна завдає більше ударів FPV-дронами , ніж Росія. Утім, Сили оборони б'ють переважно по піхоті і транспорту, а Росія – по оборонних укріпленнях.

По яких цілях працюють українські та російські дрони / Інфографіка UA War Infographics

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