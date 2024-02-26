Усіх бійців навчать протидіяти ворожим дронам: деталі рішення
Джерело:Сухопутні війська
У Сухопутних військах 26 лютого повідомили, що ухвалили рішення стосовно безпілотників. Відтепер усіх бійців учитимуть, як поводитися під час атак російськими дронами.
Військові говорять про те, що в ЗСУ мають розробити уніфікований боєприпас, який підійде під будь-який тип дронів. Росіяни вже зробили це.
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Бійців навчать протидіяти ворожим дронам
Військовослужбовці в обов'язковому порядку навчатимуться протидіяти ворожим БпЛА. Інструктори в центрах підготовки підрозділів Сухопутних військ уже внесли відповідні зміни до програм підготовки та розпочали заняття. Воїнів також вчитимуть правильно маскуватися в укриттях та в природньому ландшафті,
– ідеться в повідомленні.
Як ЗСУ вчаться протидіяти дронам росіян: дивіться відео
У ролику показано, як воїни швидко ховаються від російського дрона, а потім відстрілюються від нього. Також важливо знати, що робити у випадку, якщо безпілотник застав солдата в траншеї.
"В бойових умовах здобуті навички допоможуть зберегти життя своє та побратимів, виконати поставлені завдання та звільнити українську землю від загарбника", – підсумували в Сухопутних силах.
Останні новини про дрони
- Україна наздогнала Росію у виробництві дронів-камікадзе. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. За його словами, українські безпілотники – аналоги "Шахедів".
- Заступник Головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський назвав мету створення Сил безпілотних систем. Цей новий рід військ дасть змогу асиметрично відповідати на будь-які дії противника і завдавати йому максимальних витрат. Власне, це вже відбувається.
- А міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає можливим дистанційне застосування безпілотників на полі бою. Оператори таких дронів зможуть перебувати навіть у тилу – це можуть бути буквально хлопці-геймери десь у Вінниці чи Львові.