"Збивати їх неефективно": льотчик-інструктор відповів, як найкраще боротись із російськими КАБ

Росія продовжує тероризувати Україну, застосовуючи по українських містах керовані авіаційні бомби. Це вкрай руйнівна зброя, із якою нашим військовим боротись нелегко, але це можливо.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що найефективніший та найбезпечніший варіант як протидіяти КАБам – знищувати літаки, які несуть цю зброю. Мовиться про Су-34.

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Як протидіяти КАБ

Роман Світан зауважив, що атаки керованими авіаційними бомбами є лише наслідком роботи російських винищувачів, тому першопричиною ударів по Україні є саме вони.

Боротися із наслідками запуску КАБів можна, проте, якщо це вже сталось, то будь-яка бомба так чи інакше впаде на землю та здетонує, спричинивши пошкодження,

– сказав він.

Щоб знищити російські бомбардувальники, необхідні ракети із великою дальністю. Їх можна застосовувати, використовуючи зенітно-ракетні комплекси або літаки.

Ракета має мати дальність як мінімум 150 – 180 кілометрів. У Росії приблизно 100 літаків Су-34 – їх треба відмінусувати, адже понад 100 КАБів кожної доби атакує Україну,

– зауважив військовий експерт.

Якщо ж використовувати радіоелектронну боротьбу проти керованих авіаційних бомб ворога, то це буде менш ефективно, адже, на думку Світана, засіб ураження так чи інакше атакує якісь об'єкти на території нашої держави.

До слова, у рамках ініціативи НАТО провели випробування сучасних систем захисту від російських керованих авіабомб та дронів-камікадзе. Технології, розроблені кількома компаніями, продемонстрували ефективність у реальних умовах і можуть посилити українську ППО вже до кінця 2025 року. За оцінками експертів, подібні розробки мають критичне значення для збереження життів військових та зміцнення оборонних позицій.