Будь-яке зло отримає гідну відсіч: які методи протидії співпраці Росії та КНДР має Захід

Захід намагається протистояти співпраці російського та північнокорейського диктаторів. У даній ситуації санкції не матимуть вагомого значення, адже КНДР і так десятиліттями перебуває під санкціями. Тому у хід ідуть всі можливі методи.

Рішення про те, що Україна зможе використовувати далекобійні ракети означає, що будь-яка подальша співпраця Росії з КНДР отримає гідну відповідь. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Росія й Північна Корея отримають відповідь

Держсекретар США Ентоні Блінкер разом з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок повідомили про те, що знімають з України обмеження щодо використання будь-яких далекобійних ракет. У разі, якщо Росія і Північна Корея нарощуватимуть постачання озброєння, яке використовуватиметься в Україні, то отримають потужну відповідь.

Ймовірно, рішення про знаття обмежень відбулося на тлі візиту північнокорейського диктатора Кім Чен Ина в Росії. Світ розуміє, що є реальна загроза, якій треба протистояти.

"Нас обурює чому так довго. Але нарешті це питання зняте й ніхто не говоритиме, що не можна ATACMS, які летять 300 – 400 кілометрів, бити по території Росії. Ми повинні себе захистити й тому можемо знищувати військові об'єкти на території ворога", – сказав Клочок.

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КНДР толерує Росії

Захід чудово розуміє, що відбувається, та усвідомлює всі ці процеси, але багато з них відбуваються за лаштунками. А наше бажання швидкого розв'язання проблеми, звісно, з цим не корелюється, тому дуже часто ми реагуємо емоційно. Безумовно, Україна ще має низку потреб, але що стосується військової техніки наша держава вже отримала багато.

"Не все буде так, як хоче зло. Будь-яке зло, яке зараз уособлює Росія, якій толерує Північна Корея, отримає гідну відсіч", – додав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

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