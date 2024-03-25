Протикорабельних ракет в Росії багато, – в ОК "Південь" прокоментували удар про Києву

Росіяни 25 березня обстріляли Київ. За попередньою інформацією, ворог застосував протикорабельні ракети "Циркон". Внаслідок атаки, зокрема, пошкоджено будинок в Печерському районі.

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що ворог застосовую озброєння з тимчасово окупованого Криму, намагаючись атакувати різні регіони України. Зокрема він вдарив по столиці.

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Не мають куди діти ці ракети

В Росії завершилися так звані вибори президента, і тепер ворог продовжує тероризувати Україну.

Ми попереджали, що після виборів у Росії, у них буде певне загострення, зокрема з акцентом на різні регіони України, а також із застосовуванням різних видів ракетного озброєння,

– наголосила Гуменюк.

Також в Києві вдень була оголошена повітряна тривога і одночасно з нею пролунали потужні вибухи. За попередніми даними на Київ могла летіти протикорабельна ракета "Циркон".

Протикорабельних ракет у росіян досить багато, а використовувати їх окупантам немає куди. Якщо бити по цивільних суднах, посилаючись на призначення цих ракет, світова спільнота буде реагувати надзвичайно бурхливо. Це станом на сьогодні не основне завдання ворога. Тому очевидно Росія намагається весь свій ракетний потенціал застосувати в різний спосіб. Оскільки ці ракети мають надзвичайну швидкість, противник розраховує, що наші системи ППО не зможуть їх збити,

– пояснила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.