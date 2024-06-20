Незаконні дії працівників ТЦК: куди можна поскаржитися

У мережі час від часу з'являються ролики, на яких співробітники ТЦК заштовхують в буси військовозобов'язаних, застосовуючи фізичну силу. У Сухопутних військах ЗСУ нагадали, що громадяни, які стали свідками протиправних дій працівників військкоматів, можуть звернутися за гарячою лінією.

Повідомити про протиправні дії представників ТЦК та СП та отримати консультацію можна за номером 0 800 301 937.

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Куди дзвонити

Крім того, окремі контактні номери діють також в областях. У кожному ОТЦК та СП за номерами телефонів також надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їх сімей, зокрема з питань соціальної підтримки.

Київський МТЦК та СП: (044) 290 4201 Цілодобово

Київський ОТЦК та СП: (068) 045 2383 08:00-19:00

Житомирський ОТЦК та СП: (093) 616 7410 08:00-18:00

Чернігівський ОТЦК та СП: (046) 223 1007 08:00-18:00

Черкаський ОТЦК та СП: (068) 020 3374 08:00-17:00

Сумський ОТЦК та СП: (097) 539 13 68 08:00-18:00

Полтавський ОТЦК та СП: (053) 256 2792 08:00-18:00

Закарпатський ОТЦК та СП: (067) 600 6912 Цілодобово

Івано-Франківський ОТЦК та СП: (067) 340 6851 Цілодобово

Тернопільський ОТЦК та СП: (035) 252 1282 08:00-18:00

Хмельницький ОТЦК та СП: (038) 272 0513, (038) 265 0044, (098) 942 1732 9:00-17:00

Волинський ОТЦК та СП: (033) 225 2521 08:00-18:00

Львівський ОТЦК та СП: (068) 156 3573 Цілодобово

Рівненський ОТЦК та СП: (097) 105 8896 Цілодобово

Чернівецький ОТЦК та СП: (037) 252 5561 Цілодобово

Кіровоградський ОТЦК та СП: (050) 036 4798 Цілодобово

Миколаївський ОТЦК та СП: (066) 816 1635 Цілодобово

Одеський ОТЦК та СП: (048) 752 8260 Цілодобово

Вінницький ОТЦК та СП: (095) 586 3194 Цілодобово

Херсонський ОТЦК та СП: (067) 725 7030 09:00-18:00

Відповідно до закону, працівники ТЦК не мають права затримувати і примусово доставляти військовозобов’язаних до військкоматів. Це можуть робити лише працівники поліції. Доставлення чоловіка може відбуватися на транспортному засобі ТЦК, однак за умови присутності у ньому правоохоронця.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала законопроєкт про створення Військової поліції. Передбачається, що вона фактично стежатиме за діями працівників ТЦК, намагаючись запобігти правопорушенням.