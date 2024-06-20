Незаконні дії працівників ТЦК: куди можна поскаржитися
Джерело:Сухопутні війська
У мережі час від часу з'являються ролики, на яких співробітники ТЦК заштовхують в буси військовозобов'язаних, застосовуючи фізичну силу. У Сухопутних військах ЗСУ нагадали, що громадяни, які стали свідками протиправних дій працівників військкоматів, можуть звернутися за гарячою лінією.
Повідомити про протиправні дії представників ТЦК та СП та отримати консультацію можна за номером 0 800 301 937.
Дивіться також На Львівщині через повістку водію пасажири автобуса заблокували трасу: ТЦК пояснив, що сталося
Куди дзвонити
Крім того, окремі контактні номери діють також в областях. У кожному ОТЦК та СП за номерами телефонів також надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їх сімей, зокрема з питань соціальної підтримки.
- Київський МТЦК та СП: (044) 290 4201 Цілодобово
- Київський ОТЦК та СП: (068) 045 2383 08:00-19:00
- Житомирський ОТЦК та СП: (093) 616 7410 08:00-18:00
- Чернігівський ОТЦК та СП: (046) 223 1007 08:00-18:00
- Черкаський ОТЦК та СП: (068) 020 3374 08:00-17:00
- Сумський ОТЦК та СП: (097) 539 13 68 08:00-18:00
- Полтавський ОТЦК та СП: (053) 256 2792 08:00-18:00
- Закарпатський ОТЦК та СП: (067) 600 6912 Цілодобово
- Івано-Франківський ОТЦК та СП: (067) 340 6851 Цілодобово
- Тернопільський ОТЦК та СП: (035) 252 1282 08:00-18:00
- Хмельницький ОТЦК та СП: (038) 272 0513, (038) 265 0044, (098) 942 1732 9:00-17:00
- Волинський ОТЦК та СП: (033) 225 2521 08:00-18:00
- Львівський ОТЦК та СП: (068) 156 3573 Цілодобово
- Рівненський ОТЦК та СП: (097) 105 8896 Цілодобово
- Чернівецький ОТЦК та СП: (037) 252 5561 Цілодобово
- Кіровоградський ОТЦК та СП: (050) 036 4798 Цілодобово
- Миколаївський ОТЦК та СП: (066) 816 1635 Цілодобово
- Одеський ОТЦК та СП: (048) 752 8260 Цілодобово
- Вінницький ОТЦК та СП: (095) 586 3194 Цілодобово
- Херсонський ОТЦК та СП: (067) 725 7030 09:00-18:00
Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала законопроєкт про створення Військової поліції. Передбачається, що вона фактично стежатиме за діями працівників ТЦК, намагаючись запобігти правопорушенням.