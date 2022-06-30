Протокол про вступ Швеції та Фінляндії у НАТО підпишуть 5 липня

30 червня 2022 , 14:57
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Джерело:

National Post

Швеція та Фінляндія стануть членами НАТО. Відповідний протокол про членство двох скандинавських держав в Альянсі підпишуть вже 5 липня.

У вівторок 5 липня буде підписаний протокол. Остаточно членами Альянсу Швеція та Фінляндія стануть після ратифікації усіма членами НАТО цього документу.

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Автор: Іван Магуряк