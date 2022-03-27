Процес переговорів з Росією буває скандальним: Подоляк пояснив чому

Переговори між Україною та Росією не проходять без скандалів. Російська сторона зливає ЗМІ інформацію про нібито деталі переговорів, щоб розділити українське суспільство.

Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю німецькому виданню FAZ.NET, передає 24 канал.

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Російська сторона любить зливати ЗМІ якусь інформацію, якісь версії з переговорів, сподіваючись в нашій країні, де триває відкрита дискусія, викликати спекуляції, емоції та конфлікти,

– каже Подоляк.

Умови майбутнього договору з Росією

Подоляк запевнив, що сьогодні не йдеться про нейтралітет. Україна наполягає на системі гарантій безпеки. Туди увійдуть країни, готові ці гарантії надати у воєнному сенсі. Крім того, туди повинні ввійти США, щоб система працювала.

Також радник глави ОП додав, що територіальна цілісність України дуже важлива. І це питання повинні вирішувати президенти України та Росії.

Принципові позиції України:

припинення вогню;

максимально швидке виведення російських військ із території України;

територіальна цілісність і суверенітет України;

чіткі, юридично закріплені гарантії нашої безпеки.

Нагадаємо, що раніше Financial Times опублікувало умови договору, які нібито обговорювала Україна та Росія. Серед них нейтралітет, скорочення озброєння та заборона іноземних військових баз в Україні. Та Україна швидко спростувала ці умови, назвавши їх лише російськими.

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