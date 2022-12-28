Процес пішов: в Одесі почали розбирати огорожу навколо пам'ятника Катерині II

28 грудня в Одесі розбирають дерев'яну огорожу навколо пам'ятника Катерині II. Таким чином місцева влада вирішила нарешті демонтувати скандальний монумент.

До речі, про демонтаж пам'ятника Катерині II стало відомо ще у листопаді. Таке рішення ухвалили на сесії Одеської міської ради.

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В Одесі демонтують пам'ятник Катерині II

Огорожу навколо монумента встановили на початку листопада. На ній написано, що ведуться підготовчі роботи з демонтажу та перенесення скульптурної композиції "Засновникам Одеси".

І ось нарешті сьогодні, 28 грудня, комунальники почали прибирати огорожу, а згодом і станеться знесення пам’ятника Катерині II.



В Одесі зносять пам'ятник Катерині II / фото "Суспільне"



Що відбувається біля пам'ятника Катерині II / фото "Суспільне"



Комунальники прибирають горожу біля пам'ятника Катерині II в Одесі / фото "Суспільне"

Скандал навколо пам'ятника Катерині II в Одесі: що відомо