Процес пішов: в Одесі почали розбирати огорожу навколо пам'ятника Катерині II

28 грудня 2022, 11:22
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Джерело:

"Суспільне"

28 грудня в Одесі розбирають дерев'яну огорожу навколо пам'ятника Катерині II. Таким чином місцева влада вирішила нарешті демонтувати скандальний монумент.

До речі, про демонтаж пам'ятника Катерині II стало відомо ще у листопаді. Таке рішення ухвалили на сесії Одеської міської ради.

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В Одесі демонтують пам'ятник Катерині II

Огорожу навколо монумента встановили на початку листопада. На ній написано, що ведуться підготовчі роботи з демонтажу та перенесення скульптурної композиції "Засновникам Одеси".

І ось нарешті сьогодні, 28 грудня, комунальники почали прибирати огорожу, а згодом і станеться знесення пам’ятника Катерині II.


В Одесі зносять пам'ятник Катерині II / фото "Суспільне"


Що відбувається біля пам'ятника Катерині II / фото "Суспільне"


Комунальники прибирають горожу біля пам'ятника Катерині II в Одесі / фото "Суспільне"

Скандал навколо пам'ятника Катерині II в Одесі: що відомо

  • Влітку цього року на сайті президента з'явилася петиція про знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі.
  • У підсумку петиція набрала потрібну кількість голосів, після чого Володимир Зеленський звернувся до Одеської міської ради.
  • Міський голова Одеси Геннадій Труханов виступив проти знесення пам'ятника Катерині. Він заявляв, що нібито потрібен компроміс.
  • 3 листопада речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук фактично анонсував демонтаж пам'ятника.
  • 30 листопада стало відомо, що на сесії міської ради депутати підтримали рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника "Засновникам Одеси". Також демонтують пам'ятник Суворову. Рішення підтримали 43 депутати.

Автор: Софія Ковнір