Протягом дня 22 квітня росіяни атакували 77 БпЛА: скільки вдалося збити
- Впродовж доби війська Росії запустили по Україні 77 дронів. ППО збила 38 безпілотників. Ще 31 дрон – локаційно втрачений.
- Крім того, армія Росії випустила по території України понад 130 керованих авіабомб, одна з яких влучила у багатоповерхівку міста Запоріжжя.
- Внаслідок російської атаки постраждали також Харківщина та Черкащина.
Російські окупанти від ранку 22 квітня тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запустила понад 70 ударних БпЛА.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки ворожих цілей знищено, інформує 24 Канал.
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Скільки "Шахедів" знищено протягом дня 22 квітня
Протягом доби 22 квітня, починаючи із 8 години ранку ворог атакував 77-ма ударними БпЛА. Окупанти запускали повітряні цілі з:
- Курська,
- Брянська,
- Приморсько-Ахтарська, що в Росії.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 18:00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півночі, Півдні та в Центрі країни,
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що 31 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений.
Крім цього, протягом цієї доби російські війська випустили по території України понад 130 керованих авіабомб, одна з яких влучила у багатоповерхівку в Запоріжжі.
Внаслідок ворожої атаки постраждали декілька регіонів. Зокрема, під прицілом ворога опинилися Харківщина, Черкащина та Запоріжжя.