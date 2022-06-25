Проводив розвідку після ударів: сили ППО збили російський безпілотник

Українські захисники 25 червня збили російський безпілотник. Відомо, що той проводив повітряну розвідку на об'єктах, які перед тим атакували ракетами.

Російський безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" проводив розвідку зранку 25 червня. Його помітили бійці зенітного ракетного підрозділу Повітряне командування "Центр".

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Ворожий БПЛА здійснював дорозвідку об'єктів, по яких росіяни завдавали ракетних ударів. Аналогічний БПЛА був уражений і вчора, 24 червня,

– розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

Що відомо про ракетні удари по Україні 25 червня

Близько 3 години ночі українців розбудив звук сирени, яка сповіщала про повітряну тривогу. Орієнтовно через годину в кількох областях пролунали вибухи. Росіяни запустили по території України 48 ракет. 30 з них атакували Житомирську область. Смертоносні снаряди випустили з літаків стратегічної авіації з території Білорусі.

10 ракет збили сили ППО, решта 20 – атакували військову та цивільну інфраструктуру. На жаль, один український військовий загинув, а ще один – зазнав поранень.

Ще 6 ракет прилетіли у Львівську область. Під удар вкотре потрапив Яворівський полігон. Відомо, що 2 ракети збила Протиповітряна оборона, інші 4 потрапили в об'єкти військової інфраструктури. Унаслідок атаки постраждали 4 людей, зараз вони перебувають у лікарні. Крім того, вибухова хвиля вибила шибки в місцевій амбулаторії та житлових будинках. За словами голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, ракети прилетіли з акваторії Чорного моря.

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Ще 5 ракети типу "Калібр" окупанти запустили по Миколаєву. Інформації про жертв та постраждалих наразі немає, відомо лише, що під удар потрапила цивільна інфраструктура. Гатили російські військові й по селищі Десна Чернігівської області. Туди ворожа армія випустила 20 ракет з Білорусі. На щастя, обійшлося без жертв.

Зауважимо, під час ранкової повітряної тривоги сили ППО збили 2 російські ракети над Хмельницькою областю. Уламки смертоносного снаряда впали у Кам'янець-Подільському районі. Постраждалих серед місцевого населення немає, однак житлові будинки зазнали незначних руйнувань.

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