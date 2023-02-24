У Росії вже готуються до провокацій у Придністров'ї: МЗС країни видали цинічну заяву

Росія ось уже рік "бере Київ за три дні". Й оскільки ворог зазнає одну поразку за іншою на полі бою, то може готуватися до нової провокації. Але цього разу У Придністров'ї.

Про це свідчать низка заяв, які за минулу добу зробило російське міноборони. В них спостерігається розганяння наративу про те, що Україна готується напасти на Придністров'я. Мовляв, Росія вже підготувала "адекватну відповідь", передає 24 Канал.

Дивіться також Війна на два фронти: чи зможе Росія напасти на Молдову без сухопутного коридору

Росія застерігає Україну та НАТО

Ще вночі 24 лютого ми розповідали, що Росія буцімто зафіксувала значне скупчення як особового складу, так і військової техніки ЗСУ поблизу кордонів з Молдовою. Не минулося тоді без цинічних заяв про буцімто розгортання артилерії на вогневих позиціях. А ще ворог вигадував про "безпрецедентне нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ" над територією Придністров'я. Усе це повторили й у новому дописі, який опублікували по обіді.

Але цього разу міноборони Росії вирішили продемонструвати свою награну рішучість. Відомство попередило США, НАТО, а також Україну. Мовляв, на нас очікує відповідь за "чергові авантюрні кроки".

Ні в кого не повинно бути сумнівів, що збройні сили Росії адекватно відреагують на провокацію київського режиму, якщо така все ж таки станеться, і забезпечать захист наших земляків, російського миротворчого контингенту, військовослужбовців Оперативної групи російських військ та військових складів у населеному пункті Колбасна в Придністров'ї,

– наголошують у повідомленні.



Росія розганяє напругу навколо Придністров'я / Скриншот

Не минулося без згадок про можливе порушення міжнародного права. Бачте, про міжнародне право вони згадали. Мовляв, загроза Придністров'ю розглядатиметься Росією як напад на неї.

Що відбувається з Придністров'ям