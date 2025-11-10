Як розповів 24 Каналу генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, Кремль використовує кілька сегментів. Насамперед переконує, що нібито має успіхи на фронті.

До теми Росія може готувати диверсію на ЗАЕС: генерал армії сказав, як можна цьому запобігти

Чого хоче досягти Росія своїми провокаціями?

Росія намагається нав'язати українцям, що у нас нібито немає шансів встояти на фронті. Ще один сегмент – зламати дух населення постійними ракетними ударами по цивільних та критичних об'єктах. А ще один формат – ядерна загроза, нагнітання ситуації біля ЗАЕС.

Окупанти хочуть виставити Україну в поганому світлі, показати нібито це ми готові до будь-яких провокацій, навіть ядерних. Очевидно, що це не так, бо атомну станцію утримують росіяни, порушуючи всі міжнародні норми.

"Ми не вперше чуємо від росіян про "брудні бомби", масовані атаки на їхні об'єкти, біологічну зброю та інші абсурдні заяви. Тепер гра стала вищою – Росія заявила про операцію на ядерній станції", – підкреслив генерал армії.

Що може зробити Україна?

Зараз важливо приєднати усі засоби контролю, спрямувати увагу Заходу до того, що відбувається на ЗАЕС. Росіяни надалі нагнітатимуть ситуацію, сподіваючись, що Україна поступиться чимось на фронті. Зрозуміло, що цього не буде.

Також потрібно виходити не тільки на рівень МАГАТЕ, а залучати ресурси з усього світу, зокрема говорити про ЗАЕС на засіданнях Генасамблеї ООН. Повинна бути позачергова сесія, на якій обговорять ядерну енергетику та втручання Росії у її безпеку.

Зверніть увагу! На початку листопада у Росії заявили, що Україна спільно із Заходом нібито готує "масштабну диверсію на ЗАЕС". Жертвами можуть стати українців та громадяни країн ЄС. Москва вирішила наперед відхреститися від відповідальності за катастрофу, яку сама ж провокує.

"Кремль провокує, погрожує випробуванням зброї. Це треба показати світу, не лише Європі, але й США, Китаю, Індії. Вони мають розуміти, що це стане і їхньою проблемою", – наголосив Микола Маломуж.

Путін має розуміти, що він отримає відповідь. Треба працювати на випередження, залучатися підтримкою всіх міжнародних організацій, потужних геополітичних гравців. Всі мають розуміти, що наближається період глобальних загроз, тому потрібно діяти негайно.

Ситуація біля ЗАЕС: останні новини