Мінують територію довкола: чи підірвуть росіяни хімічний завод в Армянську

Ще одним потенційним джерелом небезпеки може стати хімічний завод "Кримський титан", що розташований в окупованому Армянську. З багатьох джерел лунала інформація про його замінування.

"Кримський титан", а також "Кримський содовий завод" в Перекопську розташовані на Півночі тимчасово окупованого Криму. А тому вони можуть бути небезпечними під час контрнаступу України. Про це правозахисник, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв розповів 24 Каналу.

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Росіяни готувались

Він звернув увагу на те, що небезпечним можуть також бути відстійники, які є на території "Кримського титану" та інших хімічних заводів. Ці відстійники – водні об'єкти, в яких накопичується прісна вода. Вона потрібна в технологічному виробництві.

Ми маємо точну інформацію, що заміновані поля Червоноперекопського району. І зокрема окупанти замінували ці відстійники, адже по нім може проходити військова техніка. Зокрема, і ЗСУ під час деокупації Криму,

– наголосив Барієв.

Він підтвердив, що довкола "Кримського титану" територію заміновано. Але на самому заводі росіяни активно виготовляють зброю на основі азоту, яку буде використовувати армія країни-агресорки.

Правозахисник розповів про ситуацію на хімічному заводі "Кримський титан": дивіться відео

Від окупантів можна очікувати будь-чого. Ми були свідками їхнього відходу з окупованих українських територій, на яких вони намагались руйнувати все. Також ми зараз бачимо, що вони вчинили з Каховської ГЕС,

– зазначив правозахисник.

Проте коли росіяни раніше евакуюватись з Нової Каховки та найближчих населених пунктів, ймовірно вони вже тоді готувались вчинити цю катастрофу.

Більше про ситуацію на заводі "Кримський титан"

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що на заводі готується провокація з боку окупантів. Росіяни, за його словами, завозять на територію "Кримського титану" вибухівку та мінують територію заводу.

Прокудін попередив, що можливий вибух на підприємстві може стати "другим Чорнобилем". Внаслідок нього можуть постраждати не тільки мешканці тимчасово окупованого Криму, але й щонайменше 7 областей України. А до того ж Туреччина і сама Росія.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала накопичення росіянами вибухівки на території хімічного заводу в Армянську. На її думку, окупанти роблять це, щоб скоріш за все "продемонструвати свою силу та потужності". Хоча вона не виключає, що "Кримський титан" можуть використати для здійснення провокацій.