Не території, а склад: майор ЗСУ розповів, що такого необхідного для Росії є у Придністров'ї

На окупованій ще з 90-х років території Молдови, базується 14 армія Росії, яка фактично там заблокована. Вона не становить загрози для України, але містить склад з боєприпасами, які можуть бути корисними Україні.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. За його словами, Росія могла готувати переворот в Молдові, щоб мати змогу вивезти боєприпаси з Придністров'я.

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Який контингент Росія тримає в Придністров'ї

Олексій Гетьман зазначив, що на окупованій Росією території перебуває близько 6,5 тисячі російських військових. З них 4,5 тисячі – це обслуговуючий персонал, а решта ще може вести бойові дії.

Водночас військовий експерт розповів, що залишки російської армії в Придністров'ї занадто деморалізовані та майже повністю асимілювались з місцевим населенням. Також окупанти полюбляють молдовське вино й за нього можна отримати корисну інформацію.

Там залишились найбільші склади зброї, боєкомплектів та снарядів в усій Європі. Туди ще коли була група радянських військ з Німеччини, туди вивозилось усе, що було в НДР

– сказав Гетьман.

Майор ЗСУ додав, що зброя та боєприпаси, які зберігаються в Придністров'ї доволі старі, але вони підходять до тих гармат, які застосовуються у російсько-українській війні.

Для чого Росії "переворот" в Молдові: дивіться відео

Через відсутність можливості забрати ці боєприпаси, Росія могла задумати повалення законного уряду Молдови, щоб принаймні тимчасово встановити контроль над країною та вивезти ці боєприпаси.

Там за великим рахунком йде розмова не за території, а за це й склад,

– зазначив військовий експерт.

Олексій Гетьман переконаний, що Україні непотрібна ліквідації ворожого угруповання в Придністров'ї, натомість ЗСУ готуються до можливих провокацій зі сторони підконтрольних Росії територій.

Як Росія хоче встановити контроль над Молдовою