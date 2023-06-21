Російські літаки знову перехопили біля повітряного простору країни НАТО, – ВПС Британії

Росія вкотре влаштовує провокації біля кордону країн НАТО. Цього разу літаки окупантів наблизилися до повітряного простору Естонії.

Ввечері 20 червня британським літакам довелося піднятися у повітря та супроводити три російські військові літаки, які несанкціоновано наблизилися до Естонії. Це вже не вперше літаки окупантів підходять впритул до повітряного простору країни НАТО.

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Російські літаки наблизилися до повітряного простору Естонії

Винищувачі RAF Typhoon в Естонії були підняті по тривозі на перехоплення Ту-134 ВМФ Росії і двох літаків Су-27, які пролетіли близько до повітряного простору НАТО,

– повідомили у британських Повітряних силах.

Також у Повітряних силах Британії заявили, що російські літаки пролетіли, не дотримуючись міжнародних норм. Пілоти не зв'язалися з регіональними органами контролю повітряного простору.

Випадки з несанкціонованим наближенням авіації окупантів до повітряного простору країн НАТО вже траплялися раніше. Зокрема, 20 червня британським літакам також довелося піднятися в повітря для перехоплення російських Іл-20 та двох Су-27. А 10 – 11 червня літакам Альянсу доводилося реагувати на підліт російської авіації тричі.

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