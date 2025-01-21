Нова холодна війна: що чекає на Європу, якщо Росія не отримає відсіч

Провокації, кібератаки та диверсії з боку Росії перетворюються на буденність. Загрози впливають на світову безпеку, тому спецслужби різних країн мають бути пильні.

Політолог Андрій Вігірінський в ефірі 24 Каналу розповів, що якщо світ очікує майбутнє в умовах "Холодної війни 2.0", то провокації з боку Росії стануть буденністю. Вони виглядатимуть по-різному.

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"Якщо дійсність – це протистояння у вигляді "Холодної війни", то будуть і шпигуни, і диверсії, кібератаки, і руйнування критичної інфраструктури. Ну, і, звісно, гра м'язами в повітряному та космічному просторі з використанням десь елементів авіації, десь елементів космічного протистояння, десь штучного інтелекту", – пояснив Андрій Вігірінський.

Небезпечна гра

Політолог додав, що це все вже існує. Є достатньо прикладів цього. Наприклад, з'явилася публікація в одному з американських видань про те, що випадково вибухали вантажні посилки в німецьких аеропортах. Потім були припущення, що ці посилки були спрямовані до США, і літаки могли вибухати в повітрі.

Згодом оприлюднилась інформація, що певні судна з "тіньового флоту" були націлені не лише на електричні кабелі, а й на газопроводи та інтернет-кабелі, які з'єднують Європу.

Ми отримуємо різноманітну інформацію зі ЗМІ про кібератаки, до яких можуть бути причетні іранці, росіяни чи інші сторони. Публікується інформація про різні форми впливу на політичні процеси в Європі, зокрема на демократичні вибори. Які ще провокаційні заходи потрібні? Теракти, вибухи тощо,

– зазначив Андрій Вігірінський.

Він наголосив, що це вже реальність, якій необхідно протидіяти за допомогою спецслужб. Це питання національної безпеки, але не зовсім те, що можна назвати військовою реальністю у класичному розумінні. Треба розрізняти функції розвідки, органів безпеки тощо.

Треба протидіяти та реагувати

"Виявлення агентури, протидія внутрішнім терактам та диверсіям у країнах ЄС – це завдання спецслужб, а не армії. Водночас, якщо йдеться про зіткнення на полі бою, це вже компетенція збройних сил. Щодо питань, пов'язаних із береговою лінією, морським дном чи рухом суден, це зона відповідальності прибережної охорони", – підкреслив Андрій Вігірінський.

Він пояснив, що збройні сили можуть залучатися лише у випадку надзвичайного стану, наприклад, для моніторингу повітряного простору. До слова, у повітряному просторі сталася "обурлива" ситуація для Заходу.

"Радіолокаційні хвилі С – 400 з боку росіян накрили авіацію країн НАТО над Балтійським морем. Європейці кажуть: наш винищувач летів, а росіяни накрили його хвилями С – 400, що призвело до збою радарів. Це справді "обурливо"", – підсумував політолог.