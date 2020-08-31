Олександр Лукашенко заявив, що проєкт нової редакції конституції Білорусі винесуть на обговорення громадськості. Однак повертатися до редакції головного документа за 1994 рік політик вважає неправильним.

Питання змін до конституції обговорюватиме суспільство

Президент зазначив, що наразі в Білорусі фахівці, зокрема і судді Конституційного суду, працюють над змінами до головного закону країни, повідомляє "БелТА".

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Потім проєкт оновленої Конституції буде винесено на громадське обговорення. Щоб покрутили, висловили свою думку, що їм подобається, не подобається,

– зазначив Лукашенко.

Водночас він прокоментував своє бачення прийняття конституції на референдумі.

"Усі повинні розуміти, що у кожної дорослої людини при голосуванні за те чи інше питання на референдумі за конституцією є один голос – і у селян, і у робітників, вчителів, лікарів, і у тих, хто бродить по вулицях Мінська", – додав політик.

Та наголосив, що "голос неповнолітніх громадян країни, яких також чимало на мітингах, враховуватися не може, хоча вони і можуть висловлювати свою думку".

Чи можливе повернення до конституції попередньої редакції

Лукашенко також прокоментував повернення до Конституції 1994 року.

Ми з вами це не просто пройшли або прожили, а ввібрали в себе. Ми бачили, що тоді творилося. Повернення назад – це, напевно, не є рух,

– заявив він.

Та додав, що хоче, аби зміни просували країну вперед.

Що відомо про попередні заяви Лукашенка

27 серпня він повідомив, що готовий до широкого суспільного діалогу щодо оновлення конституції, зокрема з представниками опозиції.

Водночас він наголосив, що не вестиме діалог "з вулицею". За його словами, "молоді люди", які ходять по вулицях і кричать про необхідність діалогу, "ніякого діалогу не хочуть".

Згодом представники президії Координаційної ради опозиції підтримали пропозицію Лукашенко про конституційну реформу як перший крок до трансферу президентської влади.

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