Проєкт "Стіна" на кордоні з Росією закінчується: витратили удвічі менше, ніж планували

У грудні 2021 року завершується дія плану заходів з облаштування державного кордону з Росією. За інформацією Держприкордонслужби, на цей проєкт виділили вдвічі менше коштів, аніж планували.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Проєкт затвердив Кабмін Арсенія Яценюка у 2015 році і відомий він був як "Стіна".

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Спочатку планували завершити роботи у 2018 році. Проте, кажуть у ДПСУ, в план постійно вносили зміни – згідно з реальним фінансуванням.

Як змінювалось фінансування проєкту:

Розмір першочергової вартості робіт сягав 4 мільярди гривень.

Протягом 2015 – 2020 років з держбюджету було виділено 2,1 мільярда гривень, які були реалізовані в повному обсязі.

На 2021 рік передбачено виділення 338 мільйонів.

Належного облаштування потребує весь кордон України

Прикордонники кажуть, що завершення проєкту не означає те, що облаштовувати кордон припинять в інженерно-технічному відношенні.

Належного облаштування потребує весь державний кордон України і на всіх напрямках, від цього залежить рівень прикордонної безпеки. Звісно, розбудові ділянок з Росією, Білоруссю та центральній ділянці українсько-молдовського кордону приділяється першочергова увага,

– пояснив Демченко.

Речник ДПС додав, що було розроблено проєкт Концепції державної цільової правоохоронної програми облаштування державного кордону на період до 2024 року. Проте наразі прикордонники не знають, чи заклали необхідні кошти у держбюджет-2022.

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Головне про проєкт "Стіна"

Роботи щодо проєкту "Стіна" виконувались на території Харківської, Луганської та частини Чернігівської області. Що зроблено: