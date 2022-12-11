Я землю свою цілуватиму, – жителька Краматорська про мрію повернутися додому

Діана двічі була змушена покинути рідну домівку у Краматорську через російських загарбників. Вперше довелося втікати у 2014 році, вдруге – під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Наразі Діана з дітьми живе у Львові. Втім, дуже мріє повернутися додому. Про евакуацію з Краматорська, перші прильоти біля будинку та плани на майбутнє Діана розповіла у межах проєкту "СВОЇ" 24 каналу.

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"Після перемоги повернуся у Краматорськ і землю цілуватиму"

Діані довелося евакуюватися з рідного дому з маленьким сином у 2014 році. Тоді російські загарбники вперше вторглися у Краматорськ. На щастя, наші воїни вже через декілька місяців звільнили місто з-під окупації. Тож сім'я змогла повернутися назад.

Втім, у 2022 році знову довелося рятуватися від російського війська. Цього разу Діана покидала рідне місто вже з двома дітьми, – 12-річним Ростиславом та 2-річним Ярославом.

Наразі Діана з синами мешкають у Львові. Її чоловік – прикордонник. Діана всім серцем мріє про перемогу. Ділиться, що зробить першим.

Ми зберемо всі валізи й вирушимо до Краматорська. Я землю свою цілуватиму у місті. Обійму рідних та друзів. Ми вдячні усім нашим захисникам. Ми дуже чекаємо перемоги,

– наголосила Діана.

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