Росіян не включили: що передбачає президентський закон про корінні народи

Володимир Зеленський 18 травня вніс в Раду як невідкладний проєкт закону "Про корінні народи України". Проєкт закону передбачає пояснення, хто є корінними народами України та які їхні права.

Проєкт закону №5506 з'явився на сайті Верховної Ради 20 травня. До речі, анонсував його президент в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

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Законопроєкт визначає корінні народи України

Під корінним народом розуміють автохтонну етнічну спільноту, яка:

сформувалася на території України,

є носієм самобутньої мови і культури,

має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи,

самоусвідомлює себе корінним народом України,

становить етнічну меншість у складі її населення,

не має власного державного утворення за межами України.

Корінними народами України, які сформувались на території Криму, є кримські татари, караїми, кримчаки. Згідно з законопроєктом, заперечення етнічної приналежності чи етнічної самобутності корінних народів України забороняється.

Корінні народи мають право на самовизначення в Україні, встановлюють свій політичний статус у межах Конституції та законів, вільно здійснювати свій економічний, соціальний та культурний розвиток.

Окрім того, законопроєкт визначає:

основоположні права корінних народів, зокрема мовиться й про права людини;

культурні права, що передбачають зокрема й дотримання, відродження та розвиток своїх духовних, релігійних та культурних традицій і звичаїв, збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини;

також освітні, мовні, інформаційні права. Зокрема держава гарантує можливість вивчення мов корінних народів України ;

; право на сталий розвиток, статус представницьких органів та міжнародне представництво.

Пане Блінкене, без вас обійдемося і в радості, і в смутку. Займіться американськими проблемами".