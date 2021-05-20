Росіян не включили: що передбачає президентський закон про корінні народи

Володимир Зеленський 18 травня вніс в Раду як невідкладний проєкт закону "Про корінні народи України". Проєкт закону передбачає пояснення, хто є корінними народами України та які їхні права.
Проєкт закону №5506 з'явився на сайті Верховної Ради 20 травня. До речі, анонсував його президент в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
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Законопроєкт визначає корінні народи України
Під корінним народом розуміють автохтонну етнічну спільноту, яка:
- сформувалася на території України,
- є носієм самобутньої мови і культури,
- має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи,
- самоусвідомлює себе корінним народом України,
- становить етнічну меншість у складі її населення,
- не має власного державного утворення за межами України.
Корінними народами України, які сформувались на території Криму, є кримські татари, караїми, кримчаки. Згідно з законопроєктом, заперечення етнічної приналежності чи етнічної самобутності корінних народів України забороняється.
Корінні народи мають право на самовизначення в Україні, встановлюють свій політичний статус у межах Конституції та законів, вільно здійснювати свій економічний, соціальний та культурний розвиток.
Окрім того, законопроєкт визначає:
- основоположні права корінних народів, зокрема мовиться й про права людини;
- культурні права, що передбачають зокрема й дотримання, відродження та розвиток своїх духовних, релігійних та культурних традицій і звичаїв, збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини;
- також освітні, мовні, інформаційні права. Зокрема держава гарантує можливість вивчення мов корінних народів України;
- право на сталий розвиток, статус представницьких органів та міжнародне представництво.