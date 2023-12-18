Рух трасою "Київ-Чоп" заблокували: поблизу Львова трапилася масштабна ДТП
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
18 грудня увечері на Львівщині сталася автопригода. Там зіткнулися два легковики і вантажівка.
Інцидент трапився неподалік села Бережани, що на Львівщині. Відомо, що внаслідок ДТП є потеріпілі
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Як об'їхати місце ДТП
Патрульна поліція Львівщини попередила водіїв, що через аварію на 546 кілометрі автодороги Київ – Чоп рух для транспорту заблоковано обома смугами. На місці події працюють усі необхідні служби.
Патрульні організували об'їзд через село Пасіки-Зубрицькі та село Підбірці.
Згодом у поліції повідомили, що на заблокованій ділянці траси влаштували реверсний рух і закликали дотримуватися ПДР.
На трасі Київ – Чоп зіштовхнулися кілька автівок / Фото Патрульна поліція Львівщини
Масштабна ДТП за участі військових на трасі Київ – Чоп
16 грудня вдень на Львівщині трапилася страшна аварія. На трасі Київ – Чоп у селі Сможе зіткнулися вантажівка Volvo та легковий автомобіль Ford Focus на військових номерах. Ця ДТП забрала життя чотирьох людей, серед них – військові: полковник, підполковник та солдат Державної спеціальної служби транспорту. Також загинула пасажирка Ford Focus. Водій вантажівки отримав гостру реакцію на стрес.
Відомо, що ДБР розпочала розслідування за фактом загибелі трьох військовослужбовців і цивільного у ДТП на Львівщині.
За попередніми даними, військовий, що був за кермом, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. У той момент там рухалась вантажівка з автопричепом.