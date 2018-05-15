05:40
16 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
  • субота
    20°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Стілець для Путіна. Неадекватне
Вєсті Кремля
23:48, 15 травня
Вєсті.UA. Підкорене серце Захарченка. Викривач лиходійства – Ляшко
Вєсті.UA
21:19, 15 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає: скільки коштуватиме дорога на роботу

874 Читать новость на русском
Проїзд у Києві подорожчає з 14 липня
Проїзд у Києві подорожчає з 14 липня / Фото із соцмереж

Із 14 липня 2018 року вартість проїзду у міському транспорті Києва зросте. Ціна становитиме від 6,30 до 8 гривень. Скільки в місяць доведеться викласти з кишені за доїзд на роботу в Києві, читайте далі.

Від 6,30 гривень доведеться викласти за одну поїздку, якщо ви користуєтеся проїзним квитком або безконтактною карткою. Разова поїздка без проїзного чи картки обійдеться у 8 гривень.

Читайте також: Вартість проїзду у громадському транспорті Києва зросте вдвічі: відомо коли і на скільки

За підрахунками журналістів сайту "24", виходячи з кількості робочих днів, кияни витрачатимуть 5% зарплати лише на доїзд до роботи. Так, жителі Києва, яким доводиться добиратись на роботу двома видами громадського транспорту, у липні витратять на дорогу до роботи:

від 302,4 грн – за умови наявності проїзного або безконтактної картки,

384 грн – без використання проїзного квитка або безконтактної картки, сплачуючи за разові поїздки.

У серпні, враховуючи офіційну кількість робочих днів, сума, витрачена на дорогу до роботи становитиме:

від 554,4 грн – за умови наявності проїзного або безконтактної картки

704 грн – без використання проїзного квитка або безконтактної картки, сплачуючи за разові поїздки.

За даними Держстату, показник середньої заробітної платні у Києві у березні 2018 року становив 13 388 гривень. Відтак, за місяць суто за дорогу на роботу киянам доведеться заплатити 4,1-5,2% від свого заробітку.

Нагадаємо, кошти від подорожчення проїзду у столичному громадському транспорті будуть скеровані на 2 основних напрямки: оплату енергоресурсів, які подорожчали, і наближення зарплати на підприємстві до середніх показників у Києві.

Теги: Новини України Новини Києва Транспорт метро КМДА
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 15 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 15 травня: обшук в
15 травня, 22:19 Головні новини 15 травня: обшук в "РИА Новости Украина" і відкриття Кримського мосту
1939
Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
15 травня, 22:01 Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
Злой Одессит 751
Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 24 ОМБр із Зайцевого
15 травня, 21:02 Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 24 ОМБр із Зайцевого
Катерина Петренко 1322
Обшуки у РИА
15 травня, 20:01 Обшуки у РИА "Новости": коротко про причини та наслідки
Євгенія Мазур 785
15 травня, 19:01 "Північний потік-2": Росії рано радіти?
Інна Жолобович 1924
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук