Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає: скільки коштуватиме дорога на роботу

Із 14 липня 2018 року вартість проїзду у міському транспорті Києва зросте. Ціна становитиме від 6,30 до 8 гривень. Скільки в місяць доведеться викласти з кишені за доїзд на роботу в Києві, читайте далі.

Від 6,30 гривень доведеться викласти за одну поїздку, якщо ви користуєтеся проїзним квитком або безконтактною карткою. Разова поїздка без проїзного чи картки обійдеться у 8 гривень.

Читайте також: Вартість проїзду у громадському транспорті Києва зросте вдвічі: відомо коли і на скільки

За підрахунками журналістів сайту "24", виходячи з кількості робочих днів, кияни витрачатимуть 5% зарплати лише на доїзд до роботи. Так, жителі Києва, яким доводиться добиратись на роботу двома видами громадського транспорту, у липні витратять на дорогу до роботи:

від 302,4 грн – за умови наявності проїзного або безконтактної картки,

384 грн – без використання проїзного квитка або безконтактної картки, сплачуючи за разові поїздки.

У серпні, враховуючи офіційну кількість робочих днів, сума, витрачена на дорогу до роботи становитиме:

від 554,4 грн – за умови наявності проїзного або безконтактної картки

704 грн – без використання проїзного квитка або безконтактної картки, сплачуючи за разові поїздки.

За даними Держстату, показник середньої заробітної платні у Києві у березні 2018 року становив 13 388 гривень. Відтак, за місяць суто за дорогу на роботу киянам доведеться заплатити 4,1-5,2% від свого заробітку.

Нагадаємо, кошти від подорожчення проїзду у столичному громадському транспорті будуть скеровані на 2 основних напрямки: оплату енергоресурсів, які подорожчали, і наближення зарплати на підприємстві до середніх показників у Києві.