Проїзду з Енергодару до Запоріжжя немає, тривають постійні обстріли, – мер

На Запоріжжі 6 травня мав діяти гуманітарний коридор. Проте через постійні обстріли наразі проїзду на тимчасово окуповані території немає.

Про це повідомив у соцмережах мер Енергодара Дмитро Орлов. Він зазначив, що станом на ранок проїзду з Запоріжжя до Енергодара немає.

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Вороги постійно обстрілюють територію, – мер Енергодара

Шлях на тимчасові окуповані території з підконтрольного Україні Запоріжжя перебуває під постійним ворожим обстрілом. Військове командування Запорізької області обіцяло відкрити зелений коридор 6 травня. Він мав діяти з 10:00 до 14:00 .

Цим гуманітарним коридором мали би скористатись ті українці, які хотіли потрапити на територію, яка поки що під російською окупацією. Мовилось про район Кам'янського.

З Енергодару заборонили виїжджати керівникам ЗАЕС

Речник Запорізької ОВА Іван Ареф'єв наголосив, що потрібно пильно стежити за безпековою ситуацією. У разі небезпеки гуманітарний коридор може бути закритий.

З Енергодару кілька днів раніше окупанти заборонили виїзд керівництву Запорізької АЕС. Так вони просто не випустили з міста головного інженера Юрія Чернічука. Фахівець їхав на Раду головних інженерів ДП "НАЕК "Енергоатом".

Також голова Енергодару повідомляв, що припинила роботу одна з найбільших в Україні ТЕС – Запорізька. Причина електростанції – не вистачає вугілля.

Тим часом В Офісі Президента заявили, що новий етап порятунку людей з "Азовсталі" вже триває

Ситуація на Запоріжжі: останні новини

У Запоріжжі діятиме довга комендантська година – з 8 по 10 травня. У цей час місцевих жителів просять не виходити з дому, аби їх не сплутали з диверсантами.

В ОВА повідомляли, що ворожі війська готують провокації у регіоні. Зокрема, таке застереження було у Токмаку. Там окупанти шили військову форму ЗСУ. Вони можуть влаштувати диверсії і звинуватити в них українських військових.

Тим часом в тимчасово окупованому Бердянську вороги створили так звану "мерію". Тепер там працюють двірники та комірники.

А в Мелітополі, який теж перебуває під російською окупацією, 3 травня пролунав вибух. Біля місцевого супермаркету підірвали замінований скутер. Вибух був настільки сильним, що в навколишніх будівлях повибивало вікна.

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