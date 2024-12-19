"Путін зараз скажена тварина": чому він заговорив про "дуель" з ударом "Орешником" по Києву

Очільник Кремля заявив, що готовий провести експеримент і запропонував організувати для Росії та Заходу "високотехнологічну дуель" в Києві за умови, що Захід розмістить там свої системи ППО та спробує збити "Орешник", яким вдарить Росія. Путін вдався до стандартної погрози, але цей шантаж вже ніхто не сприймає.

Політолог Ігор Рейтерович в розмові з 24 Каналом зазначив, що кожного разу Росії доводиться вигадувати новий підхід, за допомогою якого можна було б нагадати про свій "Орешник".

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Скільки разів Путін згадав про "Орешник"

Рейтерович зауважив, що російський диктатор згадав про "Орешник" під час своєї прямої лінії 12 разів. Путін хоче постійно зосереджувати на цьому увагу.

"Можна було б сподіватися, якби на Заході були б політики з сильною позицією, то вони б запропонували Путіну провести таку "дуель" над Москвою. Якщо він такий сміливий, то чого пропонує обрати ціль в Києві, чому не пропонує Вашингтон, Берлін, Лондон, Париж?", – озвучив політолог.

Що продемонструвала світу заява Путіна

Рейтерович зазначив, що дуже добре, що з вуст Путіна прозвучала заява про "дуель", бо вона свідчить про ступінь його неадекватності, яку той демонструє на увесь світ.

Ветеринари часто кажуть, що іноді на тварин нападає сказ. Тоді єдиним варіантом є смерть цієї тварини, бо вилікувати її неможливо і вона несе загрозу оточуючим. По суті Путін зараз скажена тварина. Чим більше він робить таких заяв, тим чіткіше це повинен розуміти цивілізований світ,

– підкреслив Рейтерович.

Зі слів політолога, світ також має усвідомити й те, що очільник Кремля не збирається обмежуватися однією лише Україною. Якщо його не зупинити зараз, тоді всі матимуть дуже великі проблеми.

Як колись було за часів Гітлера, його довго не сприймали серйозно або думали, що він задовольниться меншим, а по факту потім увесь світ запалав у Другій світовій війні,

– підсумував Рейтерович.

Нагадаємо, 19 грудня російський диктатор провів пряму лінію з народом, де мав відповісти на запитання росіян. Під час заходу Путін озвучив, що готовий довести тим експертам, які вважають, що російський "Орешник" не є сучасною зброєю та її легко збити, протилежне. Він висловив готовність провести експеримент і перевірити якості цієї балістичної ракети, обравши місцем для удару столицю України.