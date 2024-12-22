У Путіна є лише 2025 рік, потім Росія може повторити долю СРСР

Під час чотиригодинної прямої лінії Владімір Путін переконував росіян, що так звана "сво" нібито йде за планом, виправдовував злочини росіян і фантазував про економічні успіхи. Виступ диктатора транслювали навіть у дитячих садочках.

Маразм Путіна перейшов усі межі, а пряма лінія це підтвердила. Таку думку 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що низка заяв очільника Кремля виглядала навіть смішно, особливо про економіку.

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Що чекає Росію у 2025 році

Владімір Путін багато говорив про економіку, підтвердив її "перегрів". Втім переконував, що не треба звертати увагу на падіння національної валюти, збільшення цін, а відповідальність за ці проблеми переклав на самих росіян.

Очільник Кремля сказав дуже цікаву річ, що у 2026 році буде стабілізація економіки, тобто зменшення "перегріву", який спричинений розвитком військово-промислового комплексу. Це відповідає інформації про те, що пікові фінансові навантаження на російський бюджет передбачені саме у 2025 році.

У наступні роки все піде на спад. Це свідчить про великі проблеми у російській економіці. Люфт для вирішення геополітичних цілей Путіна – це 2025 рік, потім економіка може колапсувати й впасти у повний дефолт. Фактично це повторення Радянського Союзу,

– наголосив політолог.

Путін про це знає, тому робить великі ставки саме на 2025 рік. Він часто говорить про перемовини, але водночас ескалує війну, розповідаючи про "Орешник" та удари по Києву.

Як позбавити Росію найбільших прибутків

Партнерам України треба масштабувати санкції проти країни-агресорки. Наприклад, з'явилася інформація, що цінову стелю на нафту планують зменшити до 40 доларів. Собівартість її видобутку різними російськими компаніями становить до 20 доларів. Якщо ми хочемо, щоб Росія не отримувала прибутку й не підживлювала свій військовий бюджет, то цінова стеля має бути ще меншою.

Такі санкції можуть діяти тільки коли діють механізми обмежень так званої "сірої торгівлі". Мовиться про тіньовий флот Росії, який продовжує працювати. Так росіяни продають нафти навіть більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Ще більші санкції підштовхуватимуть російські еліти, громадян до розуміння того, що Путін веде їх у прірву. Але для того, щоб значно знизити цінову стелю й зупинити тіньовий флот – потрібні дуже серйозні рішення,

– підкреслив Олексій Буряченко.

Після погроз вдарити "Орешником" та експерименту з атакою на Київ – країни Заходу мають стати більше радикальними й зрозуміти, що з режимом Путіна не можна про щось домовитися.