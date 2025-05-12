Спочатку припинення вогню: чому Росії не вдасться провести переговори на кшталт "Стамбул-2"

У турецькому Стамбулі 15 травня можуть відбутися прямі переговори Росії та України. Таке місце проведення Владімір Путін запропонував навмисно, щоб загнати Київ у пастку.

У березні 2022 року саме в Стамбулі українська та російська сторони вже намагалися домовитися про мир, однак тоді Кремль поставив ультимативні вимоги, які фактично означали капітуляцію України. У розмові з 24 Каналом керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко сказав, на що повинен тиснути Київ, аби не повторити перемовини 2022 року.

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Путін використовує Стамбул інформаційно

Попри продовження активної фази війни й попри майже мільйон втрат з боку Росії на цій війні, жодних цілей, які ставив Путін, росіяни не досягли. Саме на це потрібно тиснути для того, щоб хоча б зупинити активну фазу.

Вже почали закидати меседжі, що 15 травня спочатку розпочнеться перемир'я й одразу на його фоні можуть розпочатися перемовини – це також один із реалістичних сценаріїв,

– зазначив керівник Центру аналізу та стратегії.

Виглядає, що Путін використовує Стамбул виключно медійно та інформаційно, щоби створити картинку підтвердження свого попереднього тезису про те, що нібито Україна зірвала перемовини.

Умови, які висувалися в Стамбулі у 2022 році – це дійсно капітуляція України, але тоді це все відбувалося на фоні відсутності будь-якої підтримки України. Тому якщо починати перемовини предметно, то воно має йти по погоджених конкретних пунктах, які обговорювалися й з російською стороною.

Москва ніби натякає, що у Стамбулі говоритимуть про те саме, що у 2022 році, однак це далеко не так. Адже Україна вже має чіткий трек з американцями та європейцями. Зокрема, Трамп сказав, що треба організовувати зустрічі на високому рівні між українською та російською сторонами,

– мовив Чаленко.

Перемовини у Стамбулі у 2022 році й у 2025 році – це протилежні речі. Тоді в України не було такого високого співробітництва по лінії ВПК, не було ЗРК Patriot, не було літаків F-16, не було чеської ініціативи артснарядів, геополітичної підтримки тощо. Крім того, Збройні Сили України деокупували майже всю Харківщину, правобережжя Херсонщини, Київщину.

До слова, агенція Reuters пише, що на думку українських військових, жодних переговорів з російською стороною бути не може, поки Москва не виведе повністю власні війська до кордонів, визначених у 1991 році.