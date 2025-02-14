Прямо зараз Келлог розмовляє з Єрмаком, – Зеленський
- Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом у Мюнхені.
- Андрій Єрмак підтвердив, що зустріч пройшла добре, деталі будуть повідомлені пізніше.
Володимир Зеленський розповів, що українська сторона вже розмовляє зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом. Нашу державу представляє Андрій Єрмак.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час спілкування з журналістами у Мюнхені.
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Що сказав Зеленський про зустріч Єрмака та Келлога
Володимир Зеленський зазначив, що він знає, що зараз у Мюнхені глава Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником Трампа з питань Росії та України – Кітом Келлогом.
Подивимося, про що вони говорили,
– сказав президент.
Пізніше Андрій Єрмак підтвердив журналістам, що його зустріч зі спецпредставником президента США вже відбулася. За словами глави ОП, їхня розмова пройшла добре, а всі деталі будуть оприлюднені пізніше.
До слова, Кіт Келлог з 13 по 22 лютого здійснить візити у низку країн, щоб просувати мету американського президента щодо забезпечення "миру силою" в Україні. Спецпредставник Трампа також відвідає Київ під час свого турне.