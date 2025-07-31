У ніч на 31 липня Росія масовано атакувала Київ. Терористи завдали ракетного удару прямо по житловому будинку. Під завалами можуть бути люди.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Володимир Зеленський відреагував на атаку Росії на Київ.

Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи, – наголосив президент.

Також оприлюднив жахливі кадри наслідків атаки.

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