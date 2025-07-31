31 липня, 06:24
Прямо у житловий будинок, під завалами можуть бути люди, – Зеленський опублікував відео з Києва
У ніч на 31 липня Росія масовано атакувала Київ. Терористи завдали ракетного удару прямо по житловому будинку. Під завалами можуть бути люди.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
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Володимир Зеленський відреагував на атаку Росії на Київ.
Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи, – наголосив президент.
Також оприлюднив жахливі кадри наслідків атаки.
Росія вдарила по будинку у Києві 31 липня: дивіться відео