Прямо під час руху у маршрутки відвалилось колесо у Львові

У Львові на проспекті Чорновола у маршрутного автобуса відірвалося колесо. Сталося це прямо під час руху.

Як пише у фейсбуці депутат Львівської міськради та голова громадського об’єднання "Варта 1" Ігор Зінкевич, інцидент трапився увечері 6 листопада, близько 17:45.

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Місце ДТП – відрізок від залізничного мосту на проспекті Чорновола до перехрестя з вулицею Хімічною. Внаслідок інциденту рух проспектом ускладнився. На місці працювала поліція.

Місце, де у маршрутки відвалилося колесо: карта

Щодо імовірних причин, то це могли бути проблеми з ресорами в машини. Чи хтось постраждав, невідомо.

У Львові у маршрутки відвалилося колесо прямо під час руху: фото з місця інциденту

До слова, нещодавно на Одещині маршрутка з пасажирами загрузла у вибоїні, що утворилася на асфальтованій дорозі. Зауважимо, що яма утворилася прямо тоді, коли автобус рухався цією ділянкою. Попередньо, через витік у підземних комунікаціях.