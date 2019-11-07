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      Прямо під час руху у маршрутки відвалилось колесо у Львові

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      У Львові прямо під час руху в маршрутки відвалилося колесо
      У Львові прямо під час руху в маршрутки відвалилося колесо / Ігор Зінкевич

      У Львові на проспекті Чорновола у маршрутного автобуса відірвалося колесо. Сталося це прямо під час руху.

      Як пише у фейсбуці депутат Львівської міськради та голова громадського об’єднання "Варта 1" Ігор Зінкевич, інцидент трапився увечері 6 листопада, близько 17:45.

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      Місце ДТП – відрізок від залізничного мосту на проспекті Чорновола до перехрестя з вулицею Хімічною. Внаслідок інциденту рух проспектом ускладнився. На місці працювала поліція. 

      Місце, де у маршрутки відвалилося колесо: карта 

      Щодо імовірних причин, то це могли бути проблеми з ресорами в машини. Чи хтось постраждав, невідомо.

      У Львові у маршрутки відвалилося колесо прямо під час руху: фото з місця інциденту 

      До слова, нещодавно на Одещині маршрутка з пасажирами загрузла у вибоїні, що утворилася на асфальтованій дорозі. Зауважимо, що яма утворилася прямо тоді, коли автобус рухався цією ділянкою. Попередньо, через витік у підземних комунікаціях.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Львова Аварії та ДТП Транспорт
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