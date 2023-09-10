Істерика поруч із "виборами": навіщо окупантам "голосування" на Херсонщині
На лівобережжі Херсонщини окупанти проводять так звані "вибори". Через наступ ЗСУ, який триває, росіяни налякані й агресивні, тому примушують людей голосувати, а за чоловіками влаштували справжнє "полювання".
В окупантів з одного боку триває істерика, а з іншого – проходять псевдовибори. Таку думку 24 Каналу висловила журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, додавши, що це псевдоголосування ніхто у світі не визнає.
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Влаштували "полювання" за чоловіками
Фейкові вибори на окупованій частині Херсонщини тривають вже тиждень. Спершу проходило так зване передголосування й голосування за межами області, зокрема в Росії. Самі ж "вибори" відбуваються 8 – 10 вересня. Їх організували ще й для того, аби відшукати якомога більше чоловіків.
Про це вже повідомляли, також є офіційні підтвердження, що росіяни не мають списків чоловіків, тому вибори для них – це можливість поповнити їхні списки, щоб далі вручати повістки про так звану мобілізацію. Вони фактично влаштували полювання за чоловіками й навіть юнаками, бо 14 років для них це вже той вік, коли вони говорять про призов і мобілізацію,
– сказала журналістка.
Євгенія Вірлич розповіла про псевдовибори на окупованій Херсонщині: дивіться відео
Окупанти налякані
Рух опору на Херсонщині не дає окупантам розслабитися. У Новій Каховці підірвали авто, в якому перевозили так звані бюлетені, а також розкидали листівки про недійсність та незаконність "виборів".
Окупанти дуже агресивні, але налякані. Наприклад, з дронів скинули листівки – своєрідний "привіт" від наших. Росіяни істерично їх прибирали, але навіть той факт, що вони змогли долетіти, їх змогли розсипати в окупованих містах – це свідчить про те, що ми маємо туди доступ,
– підкреслила Євгенія Вірлич.
Вона також додала, що росіяни змушують людей брати участь в псевдовиборах, а також знімають постановні відео з прихильниками "русского міра", де серед акторів навіть не місцеві.
"Вибори дуже схожі на цирк ще й тому, що так звані виборчі дільниці взагалі не прикриті нічим або прикриті ганчіркою, тобто немає таємниці голосування. Виборчі кабінки іноді розташовують десь у парку, куди люди складають якийсь папір", – зауважила Вірлич.
Окупанти намагаються зробити видимість "голосування", тому вже прозвітували, що майже половина людей проголосувала, а 8 вересня навіть зробили вихідним днем, щоб змусити людей йти на виборчі дільниці.
"Вогняні вибори" для окупантів: як працює рух опору
- В окупованій Новій Каховці партизани ліквідували росіян, які транспортували "бюлетені" для так званих виборів. Підпілля підірвало автомобіль, який використовувався для пересування, охорони "бюлетенів" та "виборчих дільниць". Внаслідок підриву одного російського військового ліквідували, ще двоє отримали поранення.
- Українські дрони-камікадзе відвідали одну з так званих виборчих дільниць у Запорізькій області. Дрон атакував штаб, де росіяни зберігали бюлетені. Після цього окупанти занервували. Вони оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей, а в повітря підняли свої безпілотники.
- Горіла й так звана виборча дільниця у Бердянську, її окупанти облаштували у муніципальному ліцеї. Там пролунали вибухи у ніч на 8 вересня, тому "дільниця", яка мала цього ж дня відкритися, так і не запрацювала.