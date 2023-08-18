Кремль планує псевдовибори на окупованих територіях: розвідка пояснила, що задумав ворог
Джерело:ГУР
Росія спробує легітимізувати свою присутність на окупованих українських територіях. Тим часом у ГУР закликають повідомляти про колаборантів.
У вересні 2023 року Кремль готується провести фейкові вибори на загарбаних територіях України. У ГУР розповіли про наміри росіян, а також запросили громадян, які перебувають під тимчасовою окупацією, до співпраці.
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Спроба узаконити злочин
Особливий цинізм Росії – видавати погані речі за хороші. Під маскою "благих намірів" чинити геноцид, в "ім'я православ'я" вбивати українців. І ось зараз Кремль відчайдушно намагатиметься показати панування права, закону та вибору там, де його немає.
За даними української розвідки, російські спецслужби вже розпочали підготовку до так званих "виборів" у захоплених регіонах. У такий спосіб Путін хоче узаконити окупацію українських земель, а також воєнні злочини російської армії.
ГУР просить повідомляти про зрадників
Тим часом у ГУР обіцяють, що всі пособники окупаційної влади нестимуть відповідальність відповідно до законів України та норм міжнародного плана. Розвідники закликають небайдужих громадян надавати відомству інформацію щодо псевдовиборів.️ Зокрема, про:
- колаборантів з-поміж місцевих жителів та їхніх кураторів з росії (особиста інформація, адреси, номери авто, телефонні номери);
- так званих депутатів та представників окупаційних адміністрацій;
- свідчення фальсифікацій та нелегітимності проведення фейкових виборів.️
У ГУР запевняють, що вище надана інформація стане у нагоді українським захисникам. За допомогою неї можна буде з'ясувати: пункти дислокації особового та керівного складу окупаційних військ, штаби ворога, розташування складів зі снарядами, місця розміщення, зберігання та ремонту військової техніки, засобів радіоелектронної боротьби, ППО.
Фейкові вибори на окупованих територіях
- У Росії на 10 вересня призначили так звані псевдовибори на загарбаних територіях. У так званих "ЛНР" та "ДНР" обиратимуть "депутатів" так званих "народних рад республік". А на території окупованої Херсонщини проведуть "довибори" до держдуми Росії. На окупованій частині Запоріжжя обиратимуть "парламентарів законодавчих зборів".
- Вибори на ТОТ Росія може використати для збільшення тиску на цивільне населення. Зокрема, для посиленої паспортизації мешканців українського Півдня.
- Одразу після фейкових виборів окупанти хочуть мобілізувати українську молодь до російської армії.
- У британській розвідці пояснили, яку мету Путін переслідує на окупованих територіях України. Передусім, це знищення національної ідентичності. Задля цього у навчальних закладах ТОТ вже активно почали впроваджувати російську систему освіти.