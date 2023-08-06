Люди не хочуть іти на псевдовибори: як окупанти збираються забезпечити ''явку''

Росія хоче провести псевдовибори на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Попередньо вони призначені на 10 вересня. Утім, місцеві мешканці відмовляються і від будь-якої реєстрації, і від російських паспортів. Діє спротив.

Це 24 Каналу розповів правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський. Російських окупантів це не зупиняє, вони вигадали свої методи як провести псевдовибори.

Читайте також Колаборанти – геть, росіяни – welcome: як Кремль готується до "виборів" в окупації

Мета окупантів

Раніше російські окупанти масово проводили паспортизацію на тимчасово окупованих територіях, щоб можна було проводити псевдовибори. Утім, місцеві мешканці відмовляються отримувати російські документи. Тому ворог "дозволив" голосувати за українським паспортом і навіть за будь-яким документом, що посвідчує особу.

Вони бачать, що ситуація критична. Списки виборців на тимчасово окупованих територіях не подаються і тому російська ЦВК "ухвалила" рішення, щоб мешканці могли голосувати з будь-яким документом,

– пояснив Лисянський.

Такі "поступки" дуже треба окупантам, адже для них необхідні ці псевдовибори. По-перше, це гроші, які начебто додаватимуться з федерального бюджету. І щоб їх отримувати, їм треба сформувати певні органи регіональної влади – банально призначити своїх. Для цього умовно добити так звані окупаційні "еліти", що там сформувалися.

"Якщо будуть перемовини – вони спекулюватимуть цими "виборами", як посиленням своєї позиції. Але я тут її не бачу. Мовляв, були "вибори", ось стільки-то підтримало і вони можуть це використати серед міжнародних партнерів. Наше завдання – показати партнерам, які там йдуть порушення з точки зору елементарних правил виборів", – наголосив правозахисник.

Павло Лисянський про псевдовибори на тимчасово окупованих територіях: дивитись відео

Підготовка до псевдовиборів

Люди не хочуть жодних виборів. Тому окупанти готуються до жорстких заходів. Вони створюють екстериторіальні дільниці для тих, хто виїхав або депортований на територію Росії. Таким чином вони вважатимуть, що голосування відбулося на тимчасово окупованій території.

"Другий момент – вони розпочинають голосування на 10 днів раніше. Тобто починаючи з 1 вересня до людей почне приїздити озброєний конвой з автоматами, виборчою окупаційною комісією і вимагатимуть голосувати", – додав Лисянський.

А для так званих кандидатів окупанти придумали обов'язкову процедуру поліграфа. Все через страх, якщо хтось може підтримувати Україну і працює на користь нашої держави.

Псевдовибори на окупованих територіях: останні новини