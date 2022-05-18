"У психлікарню по блату": в окупованому Донецьку чоловіки намагаються уникнути участі у війні

Головнокомандування російської армії направляє цілі підрозділи у непідготовлені до оборони поля. Через це від початку війни загарбники змушені самостійно копати окопи. Більшості із них це вже набридло і вони почали бунтувати проти начальства.

Про це свідчить нове перехоплення розмови військовослужбовця російської армії із батьками. Цікаво, що сам окупант родом із Донецька й на час телефонного дзвінка перебував у Херсонській області.

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Нова перехоплена розмова окупанта із батьками

Розмовляючи із батьком, загарбник Андрій із Донеччини зазначає, що оголошений термін служби у 90 днів більше не діє. Солдатів змушують відбути на фронті до кінця спецоперації та ще 2 місяці. Після того, як чоловік передає слухавку матері, окупант просить її зробити довідку, що він гіпертонік. Таким чином він прагне ухилитися від подальшої служби.

Мама розповідає, що в одному з підрозділів, де служить їхній спільний знайомий, 400 людей здали зброю. Їх привезли в Донецьк. Ставлення до них як до "дисидентів і революціонерів". Сам знайомий за час служби змінився до невпізнаваності – схуд у два рази, виросла борода. Родичам сказав, що більше в армію не піде, ті своєю чергою "по блату" оформили його "в санаторій", щоб уникнути звинувачень у дезертирстві.

В психлікарню по блату. Щоб коли його випишуть він міг їздити на машині та працювати,

– розповідає жінка.

Вона додає, що інакше знайомого могли відправити у перше відділення та поставити діагноз шизофренія. Утім, все поки що обійшлося лікарнею.

"У психлікарню по блату": нове перехоплення розмов одного з окупантів

За словами "мобілізованого" у їхньому підрозділі взагалі немає правил. І попри великий тиск, кількість тих, хто відмовляється воювати проти України в так званій "ДНР", дедалі збільшується.

Відмова росіян воювати: коротко

Ще 26 лютого стало відом, що серед російських окупантів спостерігається масове дезертирство та частішають факти відмови солдатів виконувати злочинні вказівки командування Кремля. Реагуючи на це, російська влада заговорила про смертну кару.

У перші дні повномасштабної війни в СБУ повідомили, що під Одесою 600 морських піхотинців збунтувалися і не вийшли з судна, щоб не воювати проти України.

У квітні понад 100 загарбників вирішили втекти з позицій. Вони кинули зброю, знайшли цивільний одяг та розчинилися у селищі міського типу Білозерка.

На початку травня ціла рота солдатів відмовилася їхати воювати в Україну. Вони зрозуміли, що шанси не повернутись зі "спеціальної операції", яку їм пропонують у Кремлі, надто високі.

Водночас кіберполіція України спільно з волонтерами розробила сайт для російських окупантів, які не бажають воювати. Ресурс DefenseUa допоможе знайти їм контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України.

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