"У психлікарню по блату": в окупованому Донецьку чоловіки намагаються уникнути участі у війні
Головнокомандування російської армії направляє цілі підрозділи у непідготовлені до оборони поля. Через це від початку війни загарбники змушені самостійно копати окопи. Більшості із них це вже набридло і вони почали бунтувати проти начальства.
Про це свідчить нове перехоплення розмови військовослужбовця російської армії із батьками. Цікаво, що сам окупант родом із Донецька й на час телефонного дзвінка перебував у Херсонській області.
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Нова перехоплена розмова окупанта із батьками
Розмовляючи із батьком, загарбник Андрій із Донеччини зазначає, що оголошений термін служби у 90 днів більше не діє. Солдатів змушують відбути на фронті до кінця спецоперації та ще 2 місяці. Після того, як чоловік передає слухавку матері, окупант просить її зробити довідку, що він гіпертонік. Таким чином він прагне ухилитися від подальшої служби.
Мама розповідає, що в одному з підрозділів, де служить їхній спільний знайомий, 400 людей здали зброю. Їх привезли в Донецьк. Ставлення до них як до "дисидентів і революціонерів". Сам знайомий за час служби змінився до невпізнаваності – схуд у два рази, виросла борода. Родичам сказав, що більше в армію не піде, ті своєю чергою "по блату" оформили його "в санаторій", щоб уникнути звинувачень у дезертирстві.
В психлікарню по блату. Щоб коли його випишуть він міг їздити на машині та працювати,
– розповідає жінка.
Вона додає, що інакше знайомого могли відправити у перше відділення та поставити діагноз шизофренія. Утім, все поки що обійшлося лікарнею.
"У психлікарню по блату": нове перехоплення розмов одного з окупантів
За словами "мобілізованого" у їхньому підрозділі взагалі немає правил. І попри великий тиск, кількість тих, хто відмовляється воювати проти України в так званій "ДНР", дедалі збільшується.
Відмова росіян воювати: коротко
- Ще 26 лютого стало відом, що серед російських окупантів спостерігається масове дезертирство та частішають факти відмови солдатів виконувати злочинні вказівки командування Кремля. Реагуючи на це, російська влада заговорила про смертну кару.
- У перші дні повномасштабної війни в СБУ повідомили, що під Одесою 600 морських піхотинців збунтувалися і не вийшли з судна, щоб не воювати проти України.
- У квітні понад 100 загарбників вирішили втекти з позицій. Вони кинули зброю, знайшли цивільний одяг та розчинилися у селищі міського типу Білозерка.
- На початку травня ціла рота солдатів відмовилася їхати воювати в Україну. Вони зрозуміли, що шанси не повернутись зі "спеціальної операції", яку їм пропонують у Кремлі, надто високі.
- Водночас кіберполіція України спільно з волонтерами розробила сайт для російських окупантів, які не бажають воювати. Ресурс DefenseUa допоможе знайти їм контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України.
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