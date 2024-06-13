Психологічні комплекси: політтехнолог висміяв, як окупанти святкують "день Росії"

Навіть у своє державне свято Росія, коли треба радіти, все одно продовжує свою агресивну риторику. Пісні про зброю, лозунги, що вона не переможна та інша маячня свідчить про психологічні комплекси і російського народу, і їхнього диктатора Владіміра Путіна. "День Росії" країна-агресорка відзначила 12 червня.

Про наявність комплексів у російському суспільстві висловився 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен, наголосивши, що це є показником того, що в Росії немає чим пишатися: ані новітніми розробками, ані культурними досягненнями, ані спортивними успіхами.

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Агресивні наративи навіть в день свята

З усіх боків в Росії звучить, що її ніхто і ніколи не зможе перемогти, що її зброя не має аналогів, а армія – наймогутніша у світі. Політтехнолог Тизенгаузен звернув увагу, що країна-агресорка через брак успіху всередині країни постійно зосереджується на інших державах і тому, що відбувається саме там.

"Це комплекс. В "день Росії" ж треба радіти мальовничим просторам, новітнім розробкам, тобто чимось своїм, а не показувати фантомні болі по не вкраденому шматку чужої країни. Наприклад, у нас люди одягають вишиванки, слухають українську музику, ми не малюємо на мапі, як захопимо частину Угорщини, нам це і в голову не приходить", – розмірковує Тизенгаузен.

Росія рухається за прикладом Радянського Союзу

Політтехнолог нагадав, як у свій час Радянський Союз пафосно розповідав, що він переміг Фінляндію, забравши 11% її території, і це зробив гігантський Союз. Якщо порівняти співвідношення втрат, то можна побачити невтішну статистику для СРСР. Нині Росія аналогічно пишається тим, що окупувала територію Криму, зробивши це в період, коли Україна була слабкою в питанні обороноздатності.

Це те саме, як пишатися, що накидав комусь слабшому за себе чи забрав іграшку в меншого. Те, куди Путін дійшов зі своїми військами – це максимум, на що здатна Росія. Якщо Україна почне більш інтенсивно отримувати західну зброю, цей процес піде у зворотному напрямку,

– впевнений Тизенгаузен.

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