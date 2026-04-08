"Мінус" ПТРК, дрони та склади: прикордонники розгромили противника на Слобожанському напрямку
Прикордонники-оператори РУБпАК "СТРІКС" ефективно відпрацювали на Південно-Слобожанському напрямку. Внаслідок цього у ворога є втрати у техніці.
Про це повідомили у МВС України.
До теми Знайшли понад тисячу тіл: пошукові групи росіян шоковані кількістю втрат у Торецьку
Яких втрат ворогу завдали на Південно-Слобожанському напрямку?
У Міністерстві внутрішніх справ України наголосили, що рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "СТРІКС" уразила протитанковий ракетний комплекс "Фагот", а також електроскутер і мотоцикл, які ворог використовував для швидкого переміщення.
Крім того, під удар потрапили вогнева позиція міномета, два польові склади та два ворожі безпілотники, що перебували в засідці.
Свою роботу військові зафільмували на відео.
РУБпАК "СТРІКС" відпрацювала по ворогу на Південно-Слобожанському напрямку
Які ще втрати мав ворог останнім часом?
Українські військові 6 квітня уразили протичовновий літак-амфібію Бе-12 у районі Качі на території тимчасово окупованого Криму. Ступінь ушкоджень наразі встановлюється.
Сили безпілотних систем завдали ударів по фрегату "Адмірал Макаров" у порту Новоросійськ. Цей фрегат є основним бойовим кораблем Чорноморського флоту Росії.
А 5 квітня стало відомо, що українські прикордонники знищили рідкісну радіолокаційну систему "Зоопарк" та 3 установки реактивних систем залпового вогню ворога на Гуляйпільському напрямку.