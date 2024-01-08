ПТРК "Штурм-СМ", нові дрони та засоби розмінування: що вже закуповує Міноборони
Джерело:Економічна Правда
Міноборони активно працює над впровадженням в армію нових зразків озброєння та військової техніки українського виробництва. Зокрема, нещодавно всі випробування пройшов мобільний протитанковий ракетний комплекс "Штурм-СМ".
Держава намагається налагоджувати вітчизняне виробництво роботизованих систем, БПЛА, інженерної техніки, модернізованих ПТРК з новими ракетами. Частина цих розробок вже успішно закуповується Міноборони.
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Розвиток виробництва
Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк розповів, що процес кодифікації надає дозвіл на укладання угоди між підприємцями і Міноборони. Тобто дозволяэ купувати розробку за державні кошти. Однак перед цим необхідно, щоб виріб пройшов тестування.
Наразі завершено кодифікацію низки озброєння українського виробництва. Мова йде про мобільний протитанковий ракетний комплекс "Штурм-СМ" на базі однієї з бойових броньованих машин. До нього окремо створено українські ракети з різними типами бойових частин.
ПТРК "Штурм-СМ" на базі броньованої машини / фото АрміяInform
У сфері БПЛА українське військо отримає нову модифікацію "Лелеки" та 2 види FPV-дрона з різною вантажопідйомністю. Окрему увагу виділили захисту дронів від ворожих РЕБ.
Окрім цього кодифікацію пройшли:
- наземна роботизована платформа для дистанційного мінування з функцією дистанційного самопідриву;
- наземний роботизований комплекс логістичного призначення;
- напівнавісний мінний трал до бойових броньованих машин на автомобільному шасі;
- двомісний квадроцикл з вантажопідйомністю 800 кг та окремим тактичним причепом.
Нові розробки України
- Михайло Федоров розповів, що наземні роботизовані платформи, які представили на львівській ІТ-арені восени, наразі допомагають ЗСУ розміновувати території. Наразі подано понад 100 розробок за напрямком роботизованих систем, з них вже 75 пройшли верифікацію, а частина отримує фінансування.
- Міністр оборони Рустем Умєров раніше зазначав, що у 2024 році держава планує закупити щонайменше мільйон дронів. Раніше цим не займалося Міноборони, бо не було "чітких критеріїв та правил їх застосування на полі бою". До експлуатації вже допустили 118 зразків нової техніки, із них 24 дрони, зокрема FPV.
- Від серпня 2023 року Україна серійно випускає далекобійний дрон-камікадзе, який схожий на "Шахед". У 2024 році планується випускати тисячі таких дронів.