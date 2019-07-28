ПЦУ вперше проводить богослужіння у річницю Хрещення Русі: фото

Віряни Православної церкви України відзначають 1031-річницю з дня Хрещення Русі. Напередодні 27 липня пройшов молебень та хресна хода вірян Української православної церкви Московського патріархату, а наразі триває літургія вірян ПЦУ.

Кореспондент 24 каналу у прямому ефірі повідомив, що вже розпочалася літургія з нагоди 1031-річниці Хрещення Русі на території Софії Київської. Ті віряни, яким не вистачило місця всередині храму, а це понад 200 людей, спостерігають за дійством з великих екранів на Софіївській площі.

Читайте також: День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою

Після літургії люди підуть хресною ходою від Софіївської площі до пам'ятника князю Володимиру.



Віряни відзначають 1031-річницю з дня Хрещення Русі / Фото 24 каналу (Єгор Скоріна)



Після літургії люди підуть хресною ходою / Фото 24 каналу (Єгор Скоріна)

Варто додати, що митрополит Епіфаній вперше очолив богослужіння з нагоди Дня хрещення України-Руси 28 липня як предстоятель Православної церкви України. Літургію також відвідав голова делегації Константинопольського патріархату в Україні митрополит Гальський Еммануїл.



ПЦУ вперше проводить богослужіння з нагоди 1031-річниці Хрещення Русі​ / Фото 24 каналу (Єгор Скоріна)

У День величного свята рівноапостольного князя Володимира, ми відзначаємо День хрещення України-Руси. 1031 рік тому ми духовно об'єдналися у православній вірі. Сьогодні ж радісно святкуємо у єдиній родині помісної Православної церкви України,

– повідомили на сторінці ПЦУ у Facebook.

Важливо! З нагоди річниці Хрещення Русі рух транспорту буде обмежений. З 11:00 до 13:30 буде заборонений рух Володимирським проїздом на відрізку від Софійської площі до Михайлівської площі.

Цьогоріч у зв'язку зі 1031-річчям з дня Хрещення Русі урочистості у Києві відбудуться 27-28 липня. Зокрема, заплановано молебні та хресні ходи парафіян ПЦУ. Це буде перша православна хода Православної церкви України в Києві. Також зранку відбудеться літургія на території Софії Київської.