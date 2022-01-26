Публічно обіцяють зброю: у Росії закликали відправити бойовикам військову "допомогу"

Москва може відправити озброєння донецьким та луганським бойовиками. Таких намірів там навіть не приховують, а заявляють про них публічно.

Пропозиція поставляти військову "допомогу" надійшла від Андрія Турчака. Він є секретарем генеральної ради пропутінської партії "Єдина Росія" та першим заступником голови Ради Федерації.

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Як Росія хоче виправдати такий зухвалий крок

Турчак наважився публічно заявити, що Росія повинна поставляти окремі види озброєнь своїм "посіпакам" на Донбасі. Він зухвало додав, що це – нібито необхідність. Все це посадовець намагався цинічно виправдати "стримуванням військової агресії, яку готує Київ". Крім цього, він відчайдушно пробував переконати, що Україну "накачують" летальною зброєю, й цинічно закликав "зупинити київський режим".

Як пишуть у мережі, на обурливу пропозицію Турчака вже відреагував один із його соратників – Володимир Джабаров, який є першим заступником голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ. Той підтримав його і назвав його заклики "правильними".

Чому заяви з Москви – брехливі й цинічні

Хоча Кремль вперто не визнає, що розв'язав війну проти України, низка розслідувань свідчать про протилежне. Ба більше, з'явилася інформація, що тепер Москва намагається позбавитися своїх же найманців.

Варто зауважити, що весь цивілізований світ вважає Росію державою-агресоркою та намагається зупинити подальшу ескалацію, застосовуючи проти неї обмеження. Країни, які постачають Україні озброєння, роблять це, аби посилити її обороноздатність перед загрозою нового вторгнення.

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