Передбачала кінець світу, а потім безслідно зникла: через 31 рік було знайдено ясновидицю зі США

У Пуерто-Ріко знайшли жінку в будинку для літніх людей, що начебто зникла безвісти 31 рік тому. Відомо, що вона пророкувала кінець світу.

Зауважимо, що ім'я жінки – Патрісія Копта. Родом вона зі Пенсільванії, що в Сполучених Штатах Америки. У 1992 році проповідниця зникла, та всі подумали, що вона мертва, однак не так давно її все-таки знайшли за три тисячі кілометрів від рідного дому.

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Історія жінки, що "безслідно зникла"

Зараз Патрісії 86 років – значну частину свого життя вона перебувала в будинку для людей літнього віку в Пуерто-Ріко (США). Як заявляла сама жінка, на острів вона потрапила на круїзному кораблі з Європи.

Перед "загадковою смертю" жінка працювала в фінансовому відділі однієї з компаній у Піттсбургу. Також вона мала чоловіка, на ім'я Боб, за якого вийшла заміж у 1972 році.

Одного вечора я прийшов додому, а її просто немає. Я пройшов через багато чого. Кожного разу, коли поліцейські десь знаходили тіло, мені було цікаво, чи це Патриція,

– розповів Боб Копта в коментарі журналістам.

Коли жінка потрапила до будинку для людей літнього віку, вона зберігала своє минуле в таємниці. Однак через тривалий час соціальним працівникам все ж вдалось вивідати достатньо інформації, аби ідентифікувати її як Патрицію Копту із Пенсильванії. Для підтвердження цього було також зроблено тест на ДНК.

Порятунок пацієнтки, печінка якої застрягла в заторі

Лікарі діагностували в Патрісії "манію величі" та ознаки шизофренії. Вочевидь, такі діагнози пояснюють те, що жінка називала себе ясновидицею та "пророкувала" кінець світу.

До цієї теми згадаємо іншу неймовірну історію зі США, яка трапилась ще восени 2022 року. Власне, хірург з лікарні Джефферсона у Філадельфії Адам Болдзін вибіг з медичної установи просто-таки в халаті, аби дістати печінку для своєї пацієнтки на трансплантацію. Відомо, що орган застряг в заторі та міг приїхати невчасно.