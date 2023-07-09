Вже у Кобзона: ЗСУ знищили начштабу батальйону Мотороли "Спарта"

Збройні Сили України ліквідували на війні російського загарбника Алєксандра Пукачова з кличкою "Масажист". Він тепер навічно "успішно демобілізований" на війні в Україні.

Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан показав фото окупанта. Ба більше, у російській соцмережі батальйону заявили, що Пукачов відправився на концерт Кобзона ще 7 липня 2023 року. Зауважте, що за час контрнаступу ЗСУ Україна вже ліквідувала щонайменше одного ворожого генерала.

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Що відомо про ліквідацію ворога в Україні

Успішно демобілізовано начальника штабу окремого гвардійського розвідувального батальйону Росії "Спарта" (імені знищеного бойовика Арсена Павлова "Мотороли" – 24 Канал) Алєксандра "Масажиста" Пукачова,

– зауважив український офіцер.

Він вкотре нагадав, що росіян на українській землі чекає смерть.



Окупант Пукачов вже став "хорошим" / Фото з телеграму "Штірліца"

До речі, буквально 8 липня стало відомо імена двох пілотів, які загинули внаслідок невдалого тренувального польоту під час падіння російського винищувача МіГ-31 в районі Камчатського краю. Російський телеграм-канал Baza написав, що мовиться про 26-річного командира корабля Михайла Богатського та 41-річний штурмана полку Романа Бастрикіна.

Коротко про втрати ворога в Україні

Станом на ранок 9 липня російські загарбники втратили в Україні тільки за останню добу 600 солдатів. З 24 лютого 2022 року – вже 234 040 російських бійців. Також ворог залишив в Україні сотні одиниць своєї техніки.



Актуальні втрати ворога станом на 9 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Володимир Зеленський заявив, що українські військові вже знищили найбільш боєздатну частину армії Росії. Ба більше, тепер заради зброї Путін має принижуватись перед Іраном. Російський диктатор вже настільки слабий, що не може захистити навіть області Росії від своїх бойовиків.

Буквально 8 липня російський активіст Віталій Вотановський показав фото з кладовища вагнерівців у Краснодарському краї. Виявилось, що в грудні 2022 року там було 48 могил, станом на 8 липня - їхня кількість зросла до 824.



У грудні 2022 року там було лише 48 могил, наразі – понад 800 / Фото Віталія Вотановського