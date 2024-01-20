Румунські протестувальники розблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Порубне"
Джерело:Держприкордонслужба
Румунські фермери розблокували рух вантажівок на пункті пропуску "Порубне". Тепер всі фури рухаються у звичному режимі.
Мовиться про пункт пропуску "Сірет – Порубне", що на румунсько-українському кордоні на Буковині. Прикордонники розповіли про це 20 січня.
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Що відомо про відновлення пропуску вантажівок та українсько-румунськім кордоні
Рух вантажівок в пункті пропуску "Порубне" повністю розблокований️. Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком,
– розповіли в Держприкордонслужбі.
Там запевнили, що для вантажівок далі діє електронна черга.
Перед цим 19 січня румунські фермери припинили блокувати пункт пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського "Красноїльська". У Державній прикордонній службі запевнили, що там:
- пропускають транспортні засоби у звичайному режимі;
- перетнути державний кордон України з Румунією можуть тільки порожні вантажівки.
Коротко про блокаду кордону румунськими фермерами
- Румунські фермери 13 січня заблокували пункт пропуску "Сірет – Порубне", згодом – КПП "Вікову-де-Сус – Красноїльськ" та "Халмеу – Дякове". Протестувальники не пропускали вантажівки, проте легкові машини та пасажирський транспорт рухався у звичайному режимі.
- Державна прикордонна служба повідомила, що їм невідомо про причину та тривалість блокування кордону.
- Відомо, що румунські фермери заблокували кордон тому, що вони вимагали змінити умови обов'язкового страхування цивільної відповідальності автовласника, звільнити сільськогосподарську техніку та вантажівки від періодичних технічних оглядів. Також вимагали скасувати обов'язкове встановлення GPS, спростити систему кредитування агросектору та заборонити ввозити до країни українське зерно.
- 16 січня уряд Румунії заявив, що виконав частину вимог фермерів, які блокували кордон з Україною. Зокрема, угода між Міністерством сільського господарства Румунії та представниками основних сільськогосподарських організацій охопила 13 вимог фермерів. Серед іншого румунський уряд зобов'язався субсидіювати сільськогосподарські акцизи до 2026 року, ввести в дію положення про субсидовані відсоткові кредити, прийняв запити на компенсацію збитків, спричинених імпортом з України. Детальніше про угоду читайте за посиланням.