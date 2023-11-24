Близько 900 Пунктів незламності відновлюють свою роботу на Львівщині
Джерело:Максим Козицький
Взимку 2022 року в Україні розгорнули Пункти незламності, де люди могли отримати все необхідне під час відключень світла. Цього року їх знову відкривають, зокрема, на Львівщині.
У Львівській області роботу відновлюють пункти незламності. Таке рішення пов'язане зі зниженням температури.
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На Львівщині близько 900 таких пунктів
Голова Львівської обласної військової адміністрації розповів, що на території області розгорнули близько 900 таких пунктів. Більшість – органи місцевої влади, решту – фахівці ДСНС та відповідальний бізнес.
Звертаю увагу керівників громад, що у Пунктах Незламності має бути усе необхідне для комфорту людей: альтернативні джерела енергії, тепло, інтернет, пристрої для зарядки гаджетів, вода та продукти першої необхідності,
– написав Максим Козицький.
Графіки роботи, адреси та контактні номери пунктів у кожному місті та селі оприлюднять органи місцевої влади.
Пункти, які розгорнули у закладах освіти, охорони здоров’я та культури, не мають заважати роботі цих закладів.
Майже 11 тисяч Пунктів незламності вже запрацювали в Україні
- Україна продовжує підготовку до зими та можливого російського енергетичного терору. На території нашої держави запрацювали 10 945 Пунктів незламності. Ще 2 356 обладнаних пунктів вже готові до відкриття.
- Наприкінці жовтня у Дії з'явилася нова послуга – мапа Пунктів незламності. ️Вона запрацювала майже для всіх областей. Виняток, з міркувань безпеки, – Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська.
- Дія покаже Пункти незламності в радіусі 1,5 кілометра. Якщо не хочете ділитися своїм розташуванням, можете знайти Пункти вручну. Окрім того, застосувати фільтри та прокласти маршрут. Серед фільтрів: інтернет, мобільний зв'язок, генератор, пандус тощо.