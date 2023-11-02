На випадок блекауту: яка ситуація в Україні з готовністю пунктів незламності

Пункти незламності від ДСНС вже готові до надзвичайних ситуацій. Загалом вже розгорнуто близько тисячі таких пунктів.

Речниця ДСНС України Світлана Водолага в ефірі національного телемарафону розповіла, що від Служби порятунку розгорнуто вже близько тисячі Пунктів незламності. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Чи готова Україна до зими: в Укренерго розповіли, чому енергосистема відновлена не повністю

Хто може скористатися пунктами незламності

Світлана Водолага розповіла, що по всій Україні розгорнуто та підготовлено понад 10 800 Пунктів незламності від ДСНС та інших відомств і адміністрацій, де є все необхідне на випадок відключення електропостачання.

Вона наголосила, що вони вже готові й ними будь-хто може ними скористатися. А додатково за необхідності Служба порятунку може розгорнути ще близько 250. Загалом від різних відомств передбачається розгорнути понад 13 тисяч пунктів незламності.

Світлана Водолага зауважила, що хоч минулого року пункти вже були оснащені всім необхідним, дечим їх доукомплектували. Стало більше подовжувачів, щоби можна було зарядити більше пристроїв. А також партнери від ЮНІСЕФ надали більше наочних матеріалів, як людям варто користуватися газовими пальниками.

Цього року, зважаючи на трагічні випадки минулої зими, будемо посилювати саме інформаційно-роз'яснювальну роботу, щоб не наробити біди собі та своїм сусідам,

– сказала речниця ДСНС.

Комплектація пунктів незламності

У Пунктах можна буде випити чаю, кави, перекусити, погрітися, підзарядити гаджети, отримати базову медичну допомогу. Також рятувальники можуть викликати "швидку", якщо ситуація критична. Крім цього, у них облаштовані дитячі куточки. А в пунктах на базі пожежних частин ДСНС є куточки для батьків із немовлятами, щоб можна було сповити та нагодувати немовлят.

У ДСНС наголосили, що пункти незламності не є захисною спорудою. Тож під час повітряної тривоги вони будуть зачинятися. Мапа розташування Пунктів незламності доступна у застосунку Дія.



Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу