У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово розблокували рух вантажівок в обох напрямках

На українсько-польському кордоні тривають протести. Там тимчасово розблокували один із контрольно-пропускних пунктів.

КПП "Угринів-Долгобичув" тимчасово розблокували. Пропуск вантажівок здійснюється у звичному режимі.

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У черзі 120 вантажівок

Українські прикордонники отримали від польських колег інформацію щодо тимчасового розблокування КПП "Угринів-Долгобичув".

На перетин кордону тут очікують 120 вантажівок,

– мовиться в повідомленні.

Польські протестувальники зазначили, що блокування завершено до 2 квітня.

У ДПСУ просять водіїв врахувати цю інформацію при побудові маршрутів.

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